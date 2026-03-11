【ニトリのアパレルブランドＮ+】アプリ会員限定！通常ポイントが最大7倍になるキャンペーンを全国30店舗で開催します。

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役 社長：高橋陵）より、2026年3月13日（金）～ 3月22日（日）の期間、全国のN+店舗にて開催いたします。アプリ会員限定のお得なキャンペーンについてお知らせいたします。

アプリ会員のお客様を対象に、通常のお買い物よりもお得にポイントを獲得いただける特別な機会をご用意しました。春の装いを彩る新作アイテムをはじめ、通勤から休日まで幅広いシーンで活躍するN+のアイテムを、よりお得にお選びいただけます。

この機会に、ぜひお近くのN+店舗にてお買い物をお楽しみください。

キャンペーン概要

【実施期間】2026年3月13日（金）～ 3月22日（日）

【対象店舗】N+全店（全国30店舗）※N+公式通販（ニトリネット）は対象外

店舗一覧 :https://shop.nitori-net.jp/nitori/spot/list?category=04

【対象アプリ】N+アプリ・ニトリアプリ・デコホームアプリ・島忠アプリ

【実施内容】

期間中、アプリ会員のお客様を対象に、220円（税込）お買い上げごとに通常ポイントに加え、アプリ会員特典ポイントおよびキャンペーン特典ポイントを付与いたします。

レギュラーアプリ会員：最大6ポイント

（通常ポイント１ポイント・アプリ会員特典１ポイント・キャンペーン特典４ポイント）

ゴールドアプリ会員 ：最大7ポイント

（通常ポイント１ポイント・ゴールドアプリ会員特典２ポイント・キャンペーン特典４ポイント）

※通常ポイントとはニトリメンバーズが220円（税込）お買い上げごとに1ポイント獲得できるポイントです。

※通常ポイントおよびアプリ会員特典ポイントは、他のクーポンやキャンペーンと重複して獲得できません。

※レジ袋、ラッピング袋、配送料等の商品以外のサービス料はポイント付与対象外となります。

※内容は予告なく変更・終了する場合があります。

N+おすすめ商品のご紹介 ※価格はすべて税込表記

モデル着用カラー : ネイビーテーラードジレ

【価格】4,990円

（アプリゴールド会員なら 154ポイント獲得！）

【サイズ】S、M、L

【カラー】ベージュ、ネイビー

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633068664s/

モデル着用カラー : ピンク配色ボーダーニットプルオーバー

【価格】2,990円

（アプリゴールド会員なら 91ポイント獲得！）

【サイズ】S、M、L

【カラー】ピンク、ライトグリーン、ブラック

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633071282s/

モデル着用カラー : オレンジペイズリープリント柄スリットスカート

【価格】3,990円

（アプリゴールド会員なら 126ポイント獲得！）

【サイズ】M、L

【カラー】オレンジ、ピンク、ライトブルー

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633070858s/

ニトリのアパレルブランド「Ｎ+」とは

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、ONからOFFまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。