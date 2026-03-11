【つま恋リゾート彩の郷】園内 約1500本の桜が咲き誇り各種イベントも開催！2026 つま恋スプリングフェスタ【入場無料】
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営するつま恋リゾート彩の郷（静岡県掛川市）は遠州地区の桜の名所。約1500本の桜が咲く頃の3月28日（土）・29日（日）には、園内のちびっこ広場で「2026 つま恋スプリングフェスタ」を開催いたします。
2026つま恋スプリングフェスタ＜入場無料＞
開催日：2026年3月28日（土）・29日（日）10:00～16:00
会場：つま恋ちびっこ広場 ＊小雨決行、荒天中止
入場ゲート：つま恋南ゲート 駐車料金：500円/台
※ワンちゃんをお連れのお客様はマナーベルトの着用にご協力をお願いいたします。
期間中のつま恋は、キッチンカーやショップが集結します！野外アクティビティやダンスパフォーマンスなどイベントも開催。他にも、電動バイク「AINOHOT」無料試乗会、愛犬とのお散歩コース開放など、スプリングフェスタのみの企画もご用意しております。お花見を楽しみながら、グルメやショッピングもお楽しみください。春風を感じて、桜満開の”つま恋リゾート彩の郷”にぜひ、お越しください。
2026 つま恋スプリングフェスタ イベントのご案内
3月28日（土）・29日（日）
★メインストリート
キッチンカー＆ショップの出店
2日間で計約40店舗のキッチンカーやハンドメイド商品などの物販店が日替りで集まります。
※出店者の都合などにより出店がキャンセルになる場合がございます。
※写真はイメージです。
★特設ステージ（ちびっこ広場）
ダンスパフォーマンスを開催！
3月28日（土）
11:00～11:15 黄桜 けん玉パフォーマンス
11:15～12:00 DANCE STUDIO LIFE
13:15～13:30 黄桜 けん玉パフォーマンス
13:30～14:10 MAKEY DANCE STUDIO
23月29日（日）
11:00～11:40 Dance Space YSM
13:30～14:10 K-POP STUDIO NOLZA
※写真はイメージです。
3月28日（土）・29日（日）
★メインストリート
次世代電動バイク「AINOHOT」無料試乗会
今話題の電動バイク「AINOHOT」。スタイリッシュなデザインと、驚くほどスムーズな乗り心地で、未来の移動手段を体験。
ぜひこの機会にご体感ください。
電動バイク「AINOHOT」
★3月28日（土）つま恋スプリングフェスタ会場マップ＆出店ショップ
キッチンカー：1 ～ 18
1 Smile企画：宮崎鶏炭火焼・かき氷 2 中嶋養蜂：蜂蜜・ハニーレモネード チュロス
3 arbol（アルボール）：キューバサンド 4 クラデリ：唐揚げ・チュロス・ポテト
5 いえろーちゃんぷ：たこ焼き・水あめ・かき氷
6 tomoskactory：ステーキサンド・ポテト・アサイー
7 たいやき亭：クロワッサン・たい焼き・チュロス
8 Smil25：ポテト・唐揚げ・じゃがバター・あげたこ
9 トキワパラダイス：ステーキサンド・バーガー など
10 kirari.cookie：アイシングクッキー・ワークショップ販売
11 ちくちく屋さち：羊毛フェルト・ワークショップ販売
12 わいわいや：子ども縁日 13 静岡こども気切の会：輪投げ・落書きせんべい
14 Pinkumin：カスタムペン・キーホルダー 15 ROTTENING：レザー・レジン・着物小物
16 PLANTVILLAGE：古着
17 黄桜じーじのガラス屋さんとけん玉屋さん：けん玉・ハンドメイドガラス
18 つま恋リゾート彩の郷：スイーツデコレーション体験・オリジナルクッキー販売
★3月29日（日）つま恋スプリングフェスタ会場マップ＆出店ショップ
キッチンカー：1 ～22
1 Smile企画：宮崎鶏炭火焼・かき氷 2 中嶋養蜂：蜂蜜・ハニーレモネード・チュロス
3 arbol（アルボール）：キューバサンド 4 クラデリ：唐揚げ・チュロス・ポテト
5 いえろーちゃんぷ：たこ焼き・水あめ・かき氷
6 tomoskactory：ステーキサンド・ポテト・アサイー
7 たいやき亭：クロワッサン・たい焼き・チュロス
8 Smil25：ポテト・唐揚げ・じゃがバター・あげたこ
9 トキワパラダイス：ステーキサンド・バーガー など
10 pizzeria ASSO：石窯焼きピザ 11 Miton's passion：ベビーカステラ・飲み物・酒
12 石窯PIZZA鈴-Rin：石窯焼きピザ 13 JUJU de Sweets：米粉チュロス・クリスピーポテト
14 静岡こども気切の会：輪投げ・落書きせんべい 15 Pinkumin：カスタムペン・キーホルダー
16 ROTTENING：レザー・レジン・着物小物 17 PLANTVILLAGE：古着
18 kirari.cookie：アイシングクッキー・ワークショップ販売
19 あい☆小さな雑貨屋さん＆アトリエ：ハンドメイド(レジン)・ワークショップ
20 ヒゲゴニア：オリジナルアートグッズ・似顔絵
21 黄桜じーじのガラス屋さんとけん玉屋さん：けん玉・ハンドメイドガラス
22 つま恋リゾート彩の郷：スイーツデコレーション体験・オリジナルクッキー販売
つま恋ドッグコミュニティ 春休みの限定イベント ～SPECIAL WEEK 2026～
開催日：2026年3月25日（水）～ 4月5日（日）10：00～16：00
会場・受付：つま恋乗馬倶楽部
通常はペットを連れてのお散歩ができない染井吉野（桜）が咲くお散歩コースも期間限定にて開放。
桜並木が1km続くの外周を愛犬とご一緒にお散歩ください。
ご利用料金
1頭目 税込２,２００円 / 2頭目以降 税込1,1００円
※1台分の駐車料金（500円）をサービスさせていただきます。
2026 つま恋スプリングフェスタ・つま恋ドッグコミュニティ スプリングフェスタについて
詳しくはこちら :
https://hmihotelgroup.com/sainosato/news/2026021001.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_id=20260302&utm_campaign=2026_tsumagoi_spring_festival
＜つま恋リゾート彩の郷＞
つま恋リゾート 彩の郷140ha（140万平方メートル ）の壮大な自然環境の中にあり、各種スポーツ、会議研修、音楽施設をはじめとし、つま恋温泉館「森林の湯」と2つのホテルを有する、四季を通じて楽しめる総合リゾート施設。
所在地：〒436-0011 静岡県掛川市満水2000
電話番号：0537-24-1111
https://hmihotelgroup.com/sainosato/