ポイントサイト「ポイントインカム」がメルカリポイントとのポイント交換開始

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）が運営するポイントサイト「ポイントインカム」は、株式会社メルペイ（本社:東京都港区、代表取締役CEO: 永沢 岳志、以下メルペイ）と事業提携し、メルカリポイントとのポイント交換を開始することをお知らせいたします。

当社が運営する「ポイントインカム」は、2006年のサービス開始以来、インターネット上のショッピングやアンケート回答などでポイントを貯めることができる会員約500万人を誇るポイントサイトです。

今回の提携により、ポイントインカム会員はサイト内で獲得したポイントをメルカリポイントへ交換することが可能となります。交換したメルカリポイントはフリマアプリ「メルカリ」での支払いはもちろん、メルペイが提供する各種決済や、クレジットカード「メルカード」の支払いにもご利用いただけます。日常的にフリマアプリやスマホ決済サービス「メルペイ」を利用しているポイントインカム会員にも、身近に活用いただけるよう、メルカリポイントとの交換を開始いたしました。

「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を掲げるセレスは、今後も、ポイント交換先を拡充してポイントの利便性を高めることで、ポイントの価値向上を図ってまいります。

＜ポイント交換概要＞

・交換開始日 ：2026年３月11日(水)

・交換内容 ：メルカリポイント

・交換パターン ：５種（内訳はポイント交換パターン詳細を参照）

・交換日数 ：リアルタイム

・交換手数料 ：無料

※メルカリポイントから「ポイントインカム」のポイントへの交換はできません。

＜ポイント交換パターン詳細＞

ポイントインカムポイント⇒メルカリポイント

・ 5,000pt⇒500P（500円相当）

・ 10,000pt⇒500P（1,000円相当）

・ 30,000pt⇒3,000P（3,000円相当）

・ 50,000pt⇒5,000P（5,000円相当）

・ 100,000pt⇒10,000P（10,000円相当）

＜ポイント交換方法＞

ポイントインカム内のポイント交換ページで、メルカリポイントへ交換が可能です。

ポイント交換URL：https://pointi.jp/exchange/exchange.php?type=mer

＜メルカリポイントについて＞

メルカリ内でのお買い物やメルペイが使えるお店で利用できるポイントプログラムで、１ポイント＝１円として使えます。ポイントは「売上金から購入するポイント（有償ポイント）」と、「友達招待やキャンペーンで獲得するポイント（無償ポイント）」の２種類があり、どちらもメルカリ内での支払いやメルペイの決済に利用可能です。キャンペーンでもらえる無償ポイントには有効期限がございます。

※「メルペイ」の決済をご利用いただく場合は、事前に「メルカリ」アプリの登録が必要となります。

＜ポイントインカムについて＞

セレスが運営する「ポイントインカム」は、運営実績19年、累計 500 万人以上の方にご利用いただいているポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、サイト内で獲得したポイントは１0ポイント=１円相当で、PayPayなどの各種決済サービス、Amazonギフト券などの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、ANAマイルなどの各種マイル、銀行振込を通した現金など約50種類のサービスに交換が可能です。

サービスURL：https://pointi.jp/

■メルペイ 会社概要

会社名：株式会社メルペイ

代表者：代表取締役CEO 永沢 岳志

所在地：東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

ＵＲＬ：https://jp.merpay.com/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/