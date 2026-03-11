【星のや沖縄】夏の夜空に染まるインフィニティプールで、波音と三線の音色に涼む「宵涼みナイトプール」提供

星野リゾート24時間楽しめるプールは、陽が沈んだあとも宵のひとときを満喫

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの

最高峰「星のや沖縄」では、2026年5月15日から8月31日の間、夏の夜空に染まるインフィニティプールで、波音と三線の音色に涼む「宵涼みナイトプール」を提供します。夏の沖縄は、連日猛暑が続く本土に比べると最高気温が低くなる日も多く（＊）、心地よい風に包まれて過ごすことができます。爽やかな海風が渡るインフィニティプールにて、夜の時間3つに区切り、それぞれの過ごし方に合わせたカクテルを用意しました。夕日とともに楽しむ食前のシャンパンカクテルや、星が灯り始めた頃にはデザート感覚で味わう「スプーンカクテル」を提供。深い夜は、沖縄生まれのお酒を嗜みながら、波音と音色に癒されます。水中照明が灯る幻想的なプールサイドで、時間ごとのカクテルとともに寛ぐひとときは、日中の暑さを忘れ、心身を涼やかに過ごせる贅沢な体験です 。

＊参考資料 「気象庁」2025年最高気温データより、東京・大阪・那覇比較。

茜色に染まる海を目の前にアペリティフを楽しむプールサイドで夕日を眺めて過ごす空の色を反射させるインフィニティプール

夕焼けが水面を赤く染め、薄暮へと移ろう情景を眺めながら、爽やかなシャンパンカクテルを堪能します。凍らせた南国フルーツを贅沢に合わせたカクテルと、沖縄の食材を使用したビスキュイ・シャンパーニュを用意しました 。日中の熱気の余韻を冷たいカクテルで癒します。刻一刻と表情を変える空の色を鏡のように映し出すインフィニティプールは、どこを切り取っても絵になる美しさです 。

プールに明かりが灯る頃、スプーンカクテルを味わうデザート感覚で味わうスプーンカクテル 2月撮影夜のはじまりを感じるプールサイド

日暮れとともに徐々に涼しくなった頃、デザートのようにスプーンで味わう「スプーンカクテル」を提供します。沖縄の醸造所で作られたビールに、完熟マンゴーの濃密な甘みを贅沢にアレンジ 。ビールの程よい苦味とフルーティーな甘みが重なる、爽やかなカクテルです 。香り豊かな泡盛はコーヒーとともにゼリーに仕立て、ジーマーミ（落花生）のアイスクリームと合わせた芳醇な大人の味わいを楽しめます。薄暮に浮かび始めた星空を眺めながら、心地よい波音と夜風を感じるプールサイドで食後のひとときを贅沢に過ごします。

深い夜に琉球の音色と沖縄生まれのお酒に浸る夜の落ち着いた時間に沖縄産スピリッツを嗜む三線の音色が夜空に響く

夜が更け、星空が水面に映るプールサイドでは、琉球古典音楽を演奏する「夏夜の奏」を開催します。静かな夜の余韻に浸りながら、三線の優しい音色に耳を傾ける時間は心ほぐれる優雅なひとときです。音楽を聴きながら泡盛古酒を少しずつ嗜む沖縄の人々の暮らしに習い、泡盛古酒をはじめ、沖縄の酒造が手掛けたウイスキーなど、夜の寛ぎにぴったりなお酒を揃えました。時間をかけると香りが開く古酒や樽の香りに酔いしれる、しっとりとした時間を過ごすことができます。

「宵涼みナイトプール」概要

期間：2026年5月15日～8月31日

時間：シャンパンカクテルの提供 18:00～19:30

スプーンカクテルの提供 19:30～21:00

ハードリカーの提供 21:00～22:00（L.O）＊プールは24時間利用可

琉球古典音楽の演奏「夏夜の奏」 21:30～21:50

料金：プール利用と琉球古典音楽の演奏「夏夜の奏」は無料

カクテル各種 1,500円～（税込）

対象：宿泊者

予約：不要

備考：天候により実施内容が変更になる可能性があります。

仕入れ状況により食材、メニューが変更になる場合があります。

■星のや沖縄

海に沈む夕日を臨むインフィニティプール

海と共に暮らす、琉球文化を昇華させた「グスクの居館」。沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォール」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室や沖縄文化を体験する道場が広がる、沖縄の贅沢を集めた海岸線に沿うリゾートです。

所在地 ：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村字儀間474

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：100室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊 170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）＊通常予約は2泊より

アクセス：那覇空港から車で約1時間（空港リムジンバスあり＜有料＞）

開業日 ：2020年7月1日

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

