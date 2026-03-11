ゲームセンターで遊べる『マリオカート』をもっと楽しむ！　攻略＆お役立ち情報が満載！　『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マリオカート アーケードグランプリ デラックス 超攻略号』本日3月11日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マリオカート アーケードグランプリ デラックス 超攻略号』を、本日2026年3月11日（水）に刊行いたしました。

ゲームセンターの『マリオカート』をもっと楽しむ!!

ゲームセンターで遊べる大人気の『マリオカート アーケードグランプリ デラックス』を攻略したムックが登場！

遊べるモードの紹介や操作の仕かたといった基本的な情報はもちろん、ロケットスタートやドラゴンドリフトなど覚えておきたい基本＆応用テク、登場コースの攻略を掲載しています。

本誌も付録も、わかりやすい文章に加えて漢字はふりがな付きなので、小さなお子様でもお楽しみいただけます。

ゲームプレイの役にも立つし、お子様が好きなゲームを通じて、文章を読む練習や言葉を知るきっかけにもなりますよ。攻略だけじゃない！ 読んで楽しい、お子様の読み物としてもGOODな1冊です♪

スペシャルコードでいまスグ遊ぼう!!

ゲーム機に読み込んで使えるスペシャルコードが2つも付録！ ゲームをスタートしてスグに使えます！

1つはスーパーレアカートの「ハンバーカー」。さいこうそくとかそくが＋1される上に、空中特化の効果も！ ゲームのプレイでも手に入るけど、カラーバリエーションはこのコードでしか手に入らない超レアモノ！

2つ目はアイテムが手に入る「おもしろパック」。ゴールドタライ、ハリセン、笑い袋の3つをすぐに使えます。とくにゴールドタライはライバルを3連続で攻撃する強力なこうげき系アイテムです。

スペシャルコードを使えば、いきなり1位になれるかも！？

動画で楽しい! わかりやすい!!

付録DVDには、てれびげーむマガジン編集部の「さなぴー」と「ふるちゃん」が実況スタイルで解説するプレイ動画を収録！ 動画だからテクニックのやりかたも、アイテムの動きも、よりわかりやすい！

不適切な広告はナシ！ 強い言葉や汚言を使わない実況で、安心して観ていただけます。

付録図鑑にキャラ・カート・アイテムが全部載ってる!!

付録の『完ペキ！ データ大図かん』はナント100ページの大ボリューム！ ゲームに登場するキャラクターやカートの性能、全アイテムの動きや特徴を全部載せ！ これを読んで、キャラ・カート・アイテムを使いこなせ！

(C)Nintendo Licensed by Nintendo PAC-MAN(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. Taiko no Tatsujin(TM) Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.

概要

【書 名】別冊てれびげーむマガジン スペシャル マリオカート アーケードグランプリ デラックス 超攻略号

【発売日】2026年3月11日（水）

【価 格】1,400円（本体1,273円＋税）

【判 型】A4変形判/80ページ（＋付録100ページ）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001410/

●購入はこちら

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900049

●『マリオカート アーケードグランプリ DX』とは

『マリオカート アーケードグランプリ DX』（企画・開発：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス）は、マリオシリーズの人気キャラクターたちと一緒にカートでコースを駆け抜け、さまざまなアイテムを使って逆転を狙い一位を目指すレースゲームです。2013年7月の登場以来、小さな子供から大人まで最大4人で遊べるパーティレースゲームとして、全国のゲームセンターなど約1800箇所にて約5000台が設置され大好評稼働中です。

