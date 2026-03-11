【新宿高島屋】「北見 隆の世界　The Visionary Behind the Classics～時空を超える幻想の旅へ～」、３月18日（水）から31日（火）まで開催

株式会社高島屋

■2026年3月18日（水）～31日（火）

■新宿高島屋 10階インテリアアートギャラリー

■連日午前10時30分～午後７時30分 ※最終日は午後４時閉場

『フェストゥーン』イメージサイズ：タテ22.5×ヨコ12.8cm シルクスクリーン

新宿高島屋では、装丁・挿画の第一人者で、画家・イラストレーターとして第一線で活躍している北見隆氏の個展を開催いたします。

数多くのベストセラー作品の挿画を手掛け、その独特な様式美と静謐な世界観でファンを魅了し続ける北見 隆氏。本展では、古典的な情緒と現代的な感性が融合した最新の試みとなる作品も含め、原画・シルクスクリーン・リトグラフ・ジクレーをあわせて約40点展観、星空や月、ユニコーンや天使といった象徴的なモチーフが、北見氏独自の緻密なタッチと豊かな色彩で描かれた作品となって並びます。

北見 隆氏サイン会

日時：３月29日（日）午後２時～４時

3月18日（水）から29日（日）午後2時までに、本展にて北見氏の作品をお買上げのお客様に、その作品の裏板に、北見氏がサインをお入れいたします。

※やむを得ない事情により、予告なく、サイン会が延期・中止となる場合がございます。

【北見 隆氏プロフィール】

1952年東京都生まれ。1976年武蔵野美術大学卒業。1977年イラストレーターとしての活動をスタート。1988年初個展を開催。サンリオ美術賞受賞。1997年「ブラチスラバ絵本原画ビエンナーレ」で＜金のりんご賞＞を受賞。書籍の装丁・挿画の分野で圧倒的な支持を得ており、これまでに1,000作以上を担当。あわせて、自由な発想で、ミュージシャンのCDジャケットや絵画、立体作品、絵本など多岐にわたる創作活動を続けている。現在、宝塚大学東京メディア芸術学部特任教授。

『回転木馬』イメージサイズ：タテ31×ヨコ21cm シルクスクリーン

『舟遊び』イメージサイズ：タテ31×ヨコ60.5cm シルクスクリーン

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）