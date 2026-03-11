販売計画比200％超の「ワイドパンツスーツ」更なる進化を遂げた春夏新作モデルを3月14日より順次発売

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）がリアルスーツをコンセプトに展開している「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、2025年10月18日にデビューした新しいシルエットの「ワイドパンツスーツ」が発売直後から大きな反響を呼び、販売計画比200％超の売上を記録しました。サイズによっては完売が相次ぐなど想定を上回るご好評をいただいております。この度のご好評を受け、春夏新作モデルの「ワイドパンツスーツ」を2026年3月14日（土）より、順次発売いたします。

秋冬モデルで高い評価を得た「凛とした美しさ」と「ゆとりある快適性」の両立というコンセプトはそのままに、春夏シーズンに求められる「軽量性」「清涼感」「イージーケア」を追加し、ビジネスシーンにおける新たなスタンダードとして、より日常に寄り添う1着へと進化しました。

■開発ストーリー

春夏モデルでも、「ワイドパンツスーツ」の完成されたシルエットは変えず、生地の軽量化や裏地仕様の見直しにより、見た目の構築美と着用時の軽やかさの両立を実現しました。ジャケットは主役である「ワイドパンツ」を際立たせるために直線的なフロントカットを基調にしつつ、裾にはわずかな丸みを持たせることで絶妙なバランスを形成しています。

春夏モデルではこの設計思想を継承しながら、肩パッドを省いたアンコンテイストや袖裏なし仕様を採用しました。構築的な美しさはそのままに、より軽快でカジュアルな着用感へと進化させました。半袖インナーとの組み合わせも快適で、真夏でもストレスのない着こなしを可能にしています。

■商品特長

1. ビジカジ対応 超軽量素材モデル

デザイン：ノッチドラペル

発売日：3月14日（土）

カラー：ネイビー、チャコールグレー

素材：ポリエステル65％、ウール35％

素材は、「ニュージーランドウールsuper100’s×サイロフィル」を使用した目付け160gという超軽量生地を新たに開発しました。

サイロフィルとは、ポリエステルフィラメントを芯にウールを巻き付ける特殊紡績糸で、細番手でありながら高い強度を持ち、毛羽が少なくなめらかな肌触りを実現します。極薄でありながら丈夫でシワになりにくく、適度なシャリ感とさらりとした清涼感が特長。盛夏でも軽快に着用できる一着に仕上げました。

・半裏仕様

・観音開きの清涼設計

・メッシュ裏地採用で高い通気性

2. フォーマル＆ビジカジ対応シアサッカー素材モデル

デザイン：ピークドラペル

発売日：4月上旬予定

カラー：ブラック、ネイビー

素材：ポリエステル67％、ウール30％、ポリウレタン3％

素材は、「ニュージーランドウールsuper100’s×シアサッカー」を使用しています。シアサッカーは、収縮率の異なる糸を組み合わせて織ることで生地表面に凹凸（しぼ）を生み出す織物です。肌に触れる面積が少ないため通気性に優れ、涼しくドライな着用感が特長です。春夏らしい軽やかな表情と上品さを兼ね備え、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンに対応します。

・アンコンテイスト（肩パッドなし）

・袖裏なし仕様

・ウォッシャブル

■商品詳細

価格：ジャケット 31,900円（税込）、パンツ 14,300円（税込）

サイズ：ジャケット S～LL

パンツ ウエストサイズはワンサイズ

（サイドアジャスター付きでウエスト73cm～85cmに対応）

裾幅は4種類から選択可能

１.S-WIDE（裾幅20cm）２.M-WIDE（裾幅23cm）

３.L-WIDE（裾幅26cm）４.LL-WIDE（裾幅29cm）

WIDE PANTS SUIT特設サイト

https://www.suit-select.com/widepantssuit/(https://www.suit-select.com/widepantssuit/)

ビジカジ対応超軽量モデル フォーマル＆ビジネス対応シアサッカーモデル

『SUIT SELECT』とは…

選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された、「合理的に選ぶこと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい買い方そのものをデザインしたショップです。

●SUIT SELECT 店舗一覧：https://www.suit-select.com/shop-list/

●公式サイト: https://www.suit-select.com/

●公式オンラインショップ: https://www.suit-select.jp/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/205_1_55f3550a27621539cbfae749c235c8a4.jpg?v=202603110451 ]