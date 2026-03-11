SORAJIMA、オリジナル作品の出版事業に本格参入。第1弾は、累計売上1.5億円突破の人気作『千鶴の夜明け（第1巻）』が、4月20日（月）より発売。

株式会社ソラジマ

株式会社ソラジマ（本社：東京都港区、共同代表：萩原鼓十郎・前田儒郎）は、SORAJIMAオリジナル作品の出版事業に本格参入いたします。その第1弾として、累計売上1.5億円を突破した人気作『千鶴の夜明け』（原作：天壱）の第1巻を、2026年4月20日（月）より全国の書店およびオンライン書店にて発売いたします。

『千鶴の夜明け』は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック」にて先行配信され、爆発的な人気を集めているロマンス作品です。「次にくるマンガ大賞2025」Webマンガ部門で3位を受賞した作家・天壱とSORAJIMAロマンス編集部がタッグを組んだ本作が、このたび全国書店にて発売されます。第1巻発売後は、『千鶴の夜明け』の第2巻（5月）、第3巻（6月）と、3ヶ月連続で刊行を予定しています。

■SORAJIMA、出版事業への参入背景

SORAJIMAはこれまで、オリジナル作品を起点に、ドラマやアニメ、グッズなど多様な形でのIP展開を推進してきました。今回、出版事業において自社で書籍流通網を開拓・構築し、出版機能を持つことで、SORAJIMAオリジナルIPの最大化を目指します。デジタル配信に加え、全国の書店という新たなタッチポイントを通じて、これまで接点のなかった幅広い読者層へ作品を届けてまいります。

今後もSORAJIMAは、オリジナルIPを起点とした多角的な展開を推進し、エンターテインメントの未来に新たな価値を創出するとともに、“今世紀を代表する作品”の創出に挑み続けます。

■【4月20日発売】第1弾は大ヒット純愛ストーリー『千鶴の夜明け』

記念すべき第1弾を飾るのは、めちゃコミックでの先行配信において累計書店売上1.5億円を突破した人気作『千鶴の夜明け』です。本作品は、一文字一文字に宿る切実な愛と、圧倒的な密度で描かれる世界観が特徴です。じっくりと作品に没入できる紙の書籍だからこそ、二人の純愛の結末を、形に残る形で本棚に刻み込みたいという欲求に応えます。

第1巻発売後は、『千鶴の夜明け』の第2巻（5月）、第3巻（6月）と連続刊行を予定しております。

■『千鶴の夜明け』について▼あらすじ

孤児であった「千鶴」(ちづる)は、北方戦争の英雄「藤四郎」(とうしろう)の妻となった。昔から恋焦がれていた藤四郎との婚姻であったが、その目的は藤四郎の生まれである北条家から村の掟となっている生贄を出すためのものであった...。生贄当日。その事実を知った千鶴は藤四郎を想い、一人涙をこぼす。「一度くらい、好きって言われたかったなぁ──」その時、千鶴の元にやってきたのは想い人である藤四郎。藤四郎が語る、千鶴への秘めた思いとは──!?夜明けから始まる不器用夫婦の純愛ラブストーリー!

▼作品URL

https://sorajima.jp/works/%E5%8D%83%E9%B6%B4%E3%81%AE%E5%A4%9C%E6%98%8E%E3%81%91

■書籍情報

・タイトル：『千鶴の夜明け』 第1巻

・原作：天壱 ／ 製作：SORAJIMA

・発売日：2026年4月20日（月）

（※第2巻は5月、第3巻は6月発売予定）

・定価：本体730円（税抜）

・発行／発売：株式会社ソラジマ

・ISBNコード：978-4-9914232-8-4

・Cコード：0979

・ジャンルコード：43（コミックス(書籍)）

■株式会社ソラジマ

社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp