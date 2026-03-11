【THEフィッシング】ハマると抜け出せない地獄！？ 大分カワハギ釣り／3月14日(土)放送

テレビ大阪株式会社左から宮澤幸則（みやざわ ゆきのり）・荒井良乃介（あらい よしのすけ） (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

ハマると抜け出せない地獄！？

大分カワハギ釣り

【放送日時】2026年3月14日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

宮澤幸則（みやざわ ゆきのり）

荒井良乃介（あらい よしのすけ）

ハマると抜け出せない地獄！？大分カワハギ釣り

近年、日本全国で大ブレイク中のカワハギ釣り。なぜそんなにも流行っているのか？

それは、「カワハギ地獄」という言葉があるほど、一度ハマったら抜け出せないゲーム性の高さ、そして食べても抜群に美味しい！まさに「釣って楽しく、食べて美味しい！」を体現する最高のターゲットだからだ｡

アングラーは、カワハギ釣りの全国大会で数々の実績を持つスペシャリスト、宮澤幸則。そして、10代の時からカワハギ釣りの全国大会に出場している、若手No.１の名手、荒井良乃介。

そんな２人がやってきたのは大分県・臼杵湾。日本でも屈指の大型カワハギの実績が高いエリアだ。

普段は、数釣りを得意とするトーナメンターの２人だが、今回は大物狙いの釣りに挑戦。普段とは違う戦略が求められる。

いざ釣りを開始。仕掛けを落とすと魚からの反応は上々。しかし本命のカワハギを釣りたい層には、ベラもたくさん潜んでいる。そのベラにエサを取られないようにかわすのが攻略ポイント。

すると荒井にヒット！釣れたのは本命のカワハギ！

続けて宮澤にもヒットが続く。その後、互いに順調に釣果を伸ばすが、本命の大型にはなかなか届かない。そんな中、宮澤の竿が今までとは違う曲がり方をする。これは大本命・大型のカワハギなのか！？

ハマればハマるほど抜け出すことができない、「カワハギ地獄」。大型のカワハギを釣って天国に変えることはできるのか？名手2人が繰り出すテクニックにも大注目！お楽しみに！