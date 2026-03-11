魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『～1/2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食』おすすめポイント！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年2月末現在374店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、3月3日(火)より発売している『～1/2日分の野菜が摂れる～

牛焼きしゃぶ定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか。店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長

調査内容：『～1/2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026.3.3(火)～2026.3.5(木)

■商品概要

満足感のある牛焼きしゃぶに、1/2日分の野菜※を合わせ、2種から選べる“たれ”でお楽しみいただける定食です。おすすめは、低温でじっくり熟成させた信州産米みそを使用した“特製味噌だれ”。りんごやにんにく、玉ねぎ、しょうがの旨みを重ね、隠し味にかつお節や鶏・豚ガラを加えることで、コク深くありながらすっきりとした後味に仕上げました。辛子味噌で味の変化もお楽しみいただけ、ごはんが進む味わいです。ごまだれとぽん酢の組み合わせもご用意しており、お好みに合わせてお選びいただけます。

また、より満足感を求める方には『～1/2日分の野菜が摂れる～【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食』もご用意。牛肉とたっぷりの野菜を、こだわりのたれで存分にお楽しみください。

～1/2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食（ごまだれ/ぽん酢） 1,250円～1/2日分の野菜が摂れる～【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食（ごまだれ/ぽん酢） 1,950円

～1/2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食（特製味噌だれ/辛子味噌） 1,250円～1/2日分の野菜が摂れる～【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食（特製味噌だれ/辛子味噌） 1,950円

・発売日

2026.3.3(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」374店舗(2026年2月末現在)

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

※1日あたりの野菜摂取量の目標350g以上（厚生労働省「健康日本21（第3次）」より）

■調査結果

1位： 1/2日分の野菜が摂れる

1位： “たれ”が2つの組み合わせから選べる

2位： 特製味噌だれのコク深くすっきりした後味

調査の結果、「1/2日分の野菜が摂れる」「“たれ”が2つの組み合わせから選べる」というポイントが同率1位でした。たっぷりの野菜を手軽に摂れる点に加え、気分や好みに合わせて“たれ”を選べる楽しさが支持を集める結果となりました。

2位には、「特製味噌だれのコク深くすっきりした後味」がランクインしました。信州産米みそを使用した“特製味噌だれ”は、ニンニクの風味が効いたコク深い味わいで、牛肉や野菜のおいしさを引き立てます。

「牛焼きしゃぶ定食」は、“特製味噌だれと辛子味噌”または“ごまだれとぽん酢”の組み合わせから“たれ”を選ぶことができ、牛肉とたっぷりの野菜を自分好みの味わいで楽しめる点も魅力です。

■店長の商品おすすめコメント

「ピリ辛の味噌だれは、お肉と野菜にぴったり！」

「ぽん酢でさっぱり食べるのもおすすめ」

「季節の変わり目に、野菜がたくさん摂れる牛焼きしゃぶで栄養をとってほしい」

