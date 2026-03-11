「生物多様性を競争優位に変える」と題して、株式会社電通 サステナビリティコンサルティング室 生物多様性チームリーダー 澤井 有香氏によるセミナーを2026年4月7日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【企業評価を左右する価値転換】

生物多様性を競争優位に変える

～未来の生活者が求めるマルチウェルビーイング視点～

株式会社電通 サステナビリティコンサルティング室

生物多様性チームリーダー 澤井 有香 氏

２０２６年４月７日（火） 午後１時～２時３０分

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

本講義では、日本における生物多様性の現状をご紹介しつつ、未来の生活者の間で芽生えつつある「自然との共生」の価値観の変化を紐解きます。大学生を対象とした定量調査・定性調査から、共生に求められる価値が「マルチウェルビーイング」へとシフトしている兆しを明らかにしていきます。

生活者にとっての自然がもつポテンシャルを整理し、サステナが当たり前になった今、企業の「自然との共生」への姿勢が評価を左右し得る点を解説します。そのうえで、共生価値を企業の強みに翻訳する5つの視点を提示します。

１．日本の生物多様性は“自然との共生”！？

２．未来の生活者が求める共生は「マルチウェルビーイング」

３．プライベートビーチには罪悪感！？「占有」より「共有」に価値を感じる兆し

４．約6割が実感する、自然が生み出す「関係性を高める力」

５．エンタメ選び放題の時代に、自然は“能動的違和感”を楽しむ体験になる

６．サステナが当たり前の時代に共生姿勢が企業評価を左右する

７．共生価値を企業の強みに翻訳する5つの視点

８．質疑応答／名刺交換

