「生物多様性を競争優位に変える」と題して、株式会社電通 サステナビリティコンサルティング室 生物多様性チームリーダー 澤井 有香氏によるセミナーを2026年4月7日(火)に開催!!
【企業評価を左右する価値転換】
生物多様性を競争優位に変える
～未来の生活者が求めるマルチウェルビーイング視点～
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26232
[講 師]
株式会社電通 サステナビリティコンサルティング室
生物多様性チームリーダー 澤井 有香 氏
[日 時]
２０２６年４月７日（火） 午後１時～２時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
本講義では、日本における生物多様性の現状をご紹介しつつ、未来の生活者の間で芽生えつつある「自然との共生」の価値観の変化を紐解きます。大学生を対象とした定量調査・定性調査から、共生に求められる価値が「マルチウェルビーイング」へとシフトしている兆しを明らかにしていきます。
生活者にとっての自然がもつポテンシャルを整理し、サステナが当たり前になった今、企業の「自然との共生」への姿勢が評価を左右し得る点を解説します。そのうえで、共生価値を企業の強みに翻訳する5つの視点を提示します。
１．日本の生物多様性は“自然との共生”！？
２．未来の生活者が求める共生は「マルチウェルビーイング」
３．プライベートビーチには罪悪感！？「占有」より「共有」に価値を感じる兆し
４．約6割が実感する、自然が生み出す「関係性を高める力」
５．エンタメ選び放題の時代に、自然は“能動的違和感”を楽しむ体験になる
６．サステナが当たり前の時代に共生姿勢が企業評価を左右する
７．共生価値を企業の強みに翻訳する5つの視点
８．質疑応答／名刺交換
