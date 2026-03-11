BONAVENTURAが【iPhone 17e / 16eシリーズ対応ケース】を2026年3月11日(水)より販売開始
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ）は、Appleの最新モデル iPhone 17eおよびiPhone 16eに対応した新作レザーケースの販売を、2026年3月11日(水)より公式オンラインサイトおよび各店舗にて開始いたします。
ヨーロッパ最高品質のレザーと妥協なきクラフツマンシップが息づく、BONAVENTURAのプロダクト。イタリア語で「幸運」を意味するその名に相応しく、手にするたびに心が満たされる「本物の上質」をお届けし、お客様の日常を幸福に彩ります。
その信念のもと、iPhone 17eおよび16eに対応した最新のラインアップが登場いたします。
BONAVENTURAならではの洗練されたバイカラーをはじめ、豊富なカラーバリエーションをお楽しみください。
【ラインアップ紹介】
・ダイアリーケース（シュリンクレザー／ノービレレザー）
洗練されたクラシックスタイルで、画面を守り、カード収納やお札も入れられるポケット機能も備えた人気定番モデル。
・バックカバーケース（シュリンクレザー／ノービレレザー）
軽量でミニマルながら、耐久性と高級感を兼ね備えたスタイリッシュなデザイン。
・ハンドル付き バックカバーケース（シュリンクレザー）
片手操作がしやすく、カード収納やスタンド機能も備えた利便性とファッション性を両立した注目のスタイル。
さらに、上記各モデルのカスタマイズオーダーも順次予約販売を開始予定。カラーや素材の組み合わせを自分らしく楽しめる、オリジナリティあふれるiPhoneケースをお作りいただけます。
何気ないひとときにも上質を感じる、ボナベンチュラのiPhoneケースをぜひお試しください。
【商品詳細】
(iPhone 17e / 16e) バックカバーケース ノービレレザー 価格：\14,300(税込)
(iPhone 17e / 16e) バックカバーケース シュリンクレザーレザー 価格：\14,300(税込)
(iPhone 17e / 16e) ダイアリーケース ノービレレザー 価格：\19,800(税込)
(iPhone 17e / 16e) ダイアリーケース シュリンクレザーレザー 価格：\19,800(税込)
(iPhone 17e / 16e) ハンドル付きバックカバーケース シュリンクレザー 価格：\19,800(税込)
【取り扱い店舗一覧】
BONAVENTURA 公式サイト (https://jp.bonaventura.shop(https://jp.bonaventura.shop?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260311))
BONAVENTURA 銀座店
BONAVENTURA 表参道店
BONAVENTURA 心斎橋大丸店
BONAVENTURA 福岡大名ガーデンシティ店
※店舗により取り扱いカラーや在庫状況が異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。
ショップリスト(https://jp.bonaventura.shop/pages/shoplist?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260311)
商品詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/collections/iphone-17e?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260311)
BONAVENTURA公式 Instagram(https://www.instagram.com/bonaventura.official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
BONAVENTURA株式会社 マーケティング部
メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com