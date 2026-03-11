新学期に向けた授業づくりに！ 全国の先生方の活用事例をご紹介
Ｓｋｙ株式会社では、児童生徒1人1台の学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud」の基本的な使い方や教科指導、オンライン学習における活用例のご紹介など、毎月テーマを設けてオンラインセミナーを開催しています。
3月のセミナーでは、SKYMENU Teacher's Community Siteにお寄せいただいた全国の先生方の活用事例をご紹介します。教材として活用した「発表ノート」のダウンロード手順なども解説。新学期の授業づくりにぜひお役立てください。このほか、「SKYMENU Class」と「SKYMENU Cloud」の機能や活用場面の違いについて解説するセミナーも開催します。皆さまからのご質問にその場でお答えすることも可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。
＼2026年度分（2026年8月まで）のスケジュールを更新しました！／
SKYMENU Cloud オンラインセミナー 詳細・お申し込みページ
https://www.skymenu.net/event/online/
■対象
学校の教員、教育委員会および自治体の職員
■体験型セミナー ～オンラインで使いやすさを体感～
実際の授業を想定した活用シーンに合わせて「SKYMENU Cloud」の操作をご体験いただけるセミナーです。操作方法や活用場面などに関するご質問も承りますので、ぜひお気軽に「SKYMENU Cloud」をご体験ください。
■開催日
3月25日（水）16:00～16:45
SKYMENU ClassとSKYMENU Cloudの違いについてご紹介！
SKYMENU ClassとSKYMENU Cloudについて、機能や活用場面の違いについてご紹介します。
○こんな方におすすめ
・SKYMENU Classを使ったことがあり、SKYMENU Cloudをはじめて使う
・SKYMENU Cloudをはじめて使う
3月26日（木）16:00～16:45
全国の先生方の活用事例をご紹介！
SKYMENU Teacher's Community Siteに投稿されている記事から事例をご紹介します。実践で活用された発表ノート教材のダウンロード方法も解説します。
○こんな方におすすめ
・全国の活用事例を知りたい
・発表ノート教材のダウンロード手順など、利用方法を知りたい
・授業づくりに役立つコンテンツが知りたい
※配信時間は45分程度となります。
※「体験型セミナー」の定員は各回40名です。定員になり次第、受付終了となります。ご了承ください。
※時間、内容などは予告なく変更になる場合がございます。
■詳細・お申し込み
＼2026年度分（2026年8月まで）のスケジュールを更新しました！／
SKYMENU Cloud オンラインセミナー 詳細・お申し込みページ
※開催の前日までにお申し込みください。
https://www.skymenu.net/event/online/
■学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud」の概要
児童生徒1人1台のタブレット端末の活用を支援するクラウド型システムです。日々の学習活動をはじめ、授業外の活動や家庭との連携などもサポートする機能を搭載しています。
Webサイトでは「SKYMENU Cloud」を活用した実践事例も公開していますので、ぜひご覧ください。
SKYMENU Cloud 実践事例ページ
https://www.skymenu.net/case/
- SKYMENU、SKYMENU Cloud および SKYMENU Class は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。
- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。