カード型リアル投げ銭「Kimochiru」　セトフラフェスで公式チップに採用　参加者の30%が体験、ポーカー以外では初のイベント導入

株式会社ぺこり

カード型リアル投げ銭「Kimochiru（キモチる）」を展開する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宅 伸之）は、2026年2月22日に「セトフラフェス2026 UNLOCAL」にて公式チップとして利用され、多くの参加者にご利用いただきました。

サービス提供の背景

気持ちの良い接客を受けると気持ちの良い1日になり、同じお店で同じ価格でも、接客によって顧客体験価値は大きく変わります。しかし、サービスを提供している方の報酬には大きな差がないケースが多い。サービス業において、原価や賃料を変えにくく、報酬を上げにくいという構造は簡単に変えられない現状があります。でも、そこを何とかできないか…と青臭いことを考え、数年間の試行錯誤の末、渡したい人がいつでもどこでもすぐ渡せるカード型リアル投げ銭「Kimochiru(キモチる)」がうまれました。

現在、ウェブ上ではさまざまな持ち味を活かし、活躍できる機会が拡がってきています。しかし、リアルな世界ではまだ充分な機会が提供されていないと感じています。リアルな世界でも様々な機会を提供していく第一歩として、まずはサービス業で良い持ち味を持たれている方が、それをより発揮しやすく、より伸ばしやすく、より評価されやすい仕組みをつくっていきます。

一方で、日本ではチップ文化が一般的ではないため、「どのタイミングで渡せばよいかわからない」「渡したい気持ちはあるがきっかけがない」といった声も多くありました。

そこでまずは、参加者全員が同じルールを共有しやすく、感謝を表現する行為が自然に受け入れられやすいイベントの場で「公式チップ」として導入し、多くの方に体験していただく取り組みを進めています。

イベントという共通の体験の中で「ありがとう」を伝える行動を広げることで、将来的には飲食店や様々なサービス業の現場でも自然に使われる文化をつくっていくことを目指しています。

セトフラフェスでの利用状況と反響

Kimochiruのポーカー向けサービスである「Nice Dealer Card」は、2025年7月のサービス開始以来、非常に多くの方にご利用いただいてきました。

https://www.atpress.ne.jp/news/542656

今回、ポーカー以外では初の公式チップとしての採用イベントとなり、イベント参加者の皆さんにとって、初めて知るサービスであったにもかかわらず、非常に多くの参加者にご利用いただきました。利用率は、ポーカーでの実績を上回り、ポーカー以外の領域でもサービスを利用いただけることを確認できました。

体験した方からは喜びの声が多数寄せられ、想像を超える拡がりを見せました。

利用状況- ・ 参加者の30%が体験（ポーカー：23%）- ・ 体験者の41%が課金（ポーカー：39%）体験した方の反響

会場で頑張っている方にチップをお渡しできるカードだということで、とても素敵な取り組みだなと思いました🌷 （中略）素敵な方々に目が向いて、誰に渡そうかなとワクワクできたので、フェス全体をもっと広くたのしめて嬉しかったです★️

ー 分析ママさんのnoteより

https://note.com/witty_minnow853/n/n0179fd111e7d (https://note.com/witty_minnow853/n/n0179fd111e7d)

色々な皆さんが セトフラフェス 会場を超えたところでも、ARIGATO! Card で気持ちを表されたり、もういちど表す機会がうまれること、素晴らしいですっ!!

ー akiのXより

https://x.com/Aki_laid_back/status/2025897917446582492?s=20

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目19番19号 ワコー宮益坂ビル5階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)

TEL ： 090-2809-3916

E-mail： n.miyake@peccori.com