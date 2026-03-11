エイジング、日本ライフレイ社とOEMパートナー契約を締結

株式会社エイジング

企業DXを推進・支援するスピードと領域を広げるため、株式会社エイジング（本社：東京都港区、代表取締役：五十嵐真、以下「エイジング」）と、日本ライフレイ株式会社（東京都渋谷区、ゼネラルマネージャー クレイグ・カネコ、以下「ライフレイ」）は、2025年12月1日にLiferay OEMパートナープログラムの契約締結をいたしました。本契約はアジアパシフィック市場において第1号となる契約です。

エイジングはこれまでも2023年度に「Partner of The Year (Asia Pacific)」を受賞するなど、ライフレイ製品の販売およびカスタマイズで高い実績を築いてまいりました。今回のOEMパートナープログラムに参画することにより、世界基準のプラットフォームをより身近に提供する新サービスを日本企業へ提供いたします。

日本ライフレイ株式会社 ゼネラルマネージャー クレイグ・カネコ氏と（写真右はエイジング代表 五十嵐真）

■ 本契約の背景：中小企業のDX障壁を打破する

現在、多くの企業で情報の集約と活用（DX）が急務となっています。Liferayは、高度な機能性を備えたエンタープライズ向けデジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）として、世界中の大手企業から高い信頼を得ています。今回のOEM契約により、エイジングは「AtoZ Portal」を通じて、この世界水準のエンタープライズ機能をあらゆる規模の企業へ提供することが可能となりました。「AtoZ Portal」はLiferayを基盤としたSaaS型ポータルサービスであり、世界をリードするデジタル体験を支える高い品質を維持しながら、日本企業の8割以上を占める中小企業や小規模事業部門でも導入しやすい価格体系と優れた利便性を実現しています。

■ 製品詳細：AtoZ Portal （SaaS）

AtoZ Portalは、全世界で50万件以上の利用実績を誇るエンタープライズ向けNo.1プラットフォーム「Liferay」を基盤とし、日本の中小企業様向けに最適化したUI/UXで提供するSaaS型ポータルサイトサービスです。

・社内ポータル：情報共有の活性化とナレッジ蓄積

・カスタマーポータル：顧客満足度を向上させるサポート・情報提供

・アカデミックポータル：大学等の教育機関における教職員・学生向け情報統合

・URL：https://www.azing.co.jp/atoz-portal/

■ 日本ライフレイについて

Liferayは、世界で最も柔軟性の高いデジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）を通じて、企業が将来に向けた強固な基盤を構築できるよう支援しています。世界中の1,000社を超えるさまざまな業界の企業から信頼を得ており、オープンソースのDXPにより、マーケティングサイトやコマースサイト、カスタマーポータル、イントラネットなどの構築・運用・拡張を可能にします。テクノロジーの力で世界をより良く変えていく取り組みについては、liferay.co.jpをご覧ください。

・社名： 日本ライフレイ株式会社

・代表者： ゼネラルマネージャー クレイグ・カネコ

・所在地： 東京都渋谷区神宮前1-10-9オンデンフラット 1F

・設立： 2012年7月

・企業URL： https://www.liferay.co.jp/

■ エイジングについて

エイジングは2026年に40周年を迎え、その社歴という「静」の信頼感と、トレンドを創る「動」のエネルギーが共存している企業です。Liferayオフィシャルパートナーとして数多くの企業様へDX業務支援を行ってきました。企業のデジタル変革を支援するITトータルソリューションカンパニーとして、サービス・製品に関するコンサルティングおよびカスタマイズ等、提案から開発・運用までを一気通貫で提供し、そして最新のAI技術等を取り入れたシステム構築で企業の生産性向上に貢献します。

・社名： 株式会社エイジング

・代表者： 代表取締役 五十嵐真

・所在地：東京都港区新橋2-2-9 KDX新橋ビル 6F

・設立： 1986年8月

・主な事業内容：

o企業向け情報統合ポータルプラットフォーム「Liferay」の導入支援・カスタマイズ・サブスクリプション販売

o企業のDX推進を支援する「AtoZ Portal」の各種サービス提供

oITソリューション業務全般

・企業URL： https://www.azing.co.jp/

※記載されている会社名、ロゴ、製品名は、各社の商標または登録商標です。