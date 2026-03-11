ネオジャパン、ビジネスチャット『ChatLuck』新バージョン6.8を提供開始

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、サーバー処理の最適化により数万名規模のオンプレミス環境でも安定動作を実現するとともに、監査ログ対応でセキュリティ対策も向上させたビジネスチャット『ChatLuck（チャットラック）』の最新バージョン6.8を、2026年3月11日（水）に提供開始します。

本バージョンでは、サーバーアプリケーションおよびスマートフォンアプリの性能改善を実施しました。通知取得APIの最適化により、1万人の同時ログインに相当するアクセス負荷をかけた際の同時処理性能が約2.7倍に向上するとともに、平均応答時間も約1/4に短縮。数万規模のオンプレミス導入時においても快適な操作性を実現します。

性能改善とあわせ、新たに監査ログ機能を追加。管理者による操作履歴や各種ログを記録・確認することで、内部不正の抑止やインシデント発生時の迅速な原因究明が行えるようになります。官公庁・金融機関など高いセキュリティ要件が求められる環境においても、より安心してご利用いただけるビジネスチャット基盤を提供します。

今後もネオジャパンは、より多くの方にご満足、お喜びいただける製品開発とサービスを提供してまいります。

【『ChatLuck』バージョン6.8の新機能】

■監査ログ

監査ログ機能を追加しました。システムへのログイン/ログアウトの履歴から、管理者によるチャット履歴の参照、設定値の変更など、ユーザーの操作を記録できるので、内部不正の早期発見や抑止、セキュリティインシデントの原因究明などに役立ちます。

その他、バージョン6.8におけるすべての機能追加・改善点はこちらをご覧ください。

https://www.chatluck.com/releases/v68/

【ビジネスチャット『ChatLuck』について】

グループウェア「desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)」を開発・販売するネオジャパンが提供する『ChatLuck』は、PC、スマートフォン、タブレットを用いて、個人間やチーム、社内外のコミュニケーションを効率化するビジネスチャットです。クラウドはもちろん、オンプレミス導入にも対応しており、一般企業から、高い機密性が求められる地方自治体、金融機関、医療・介護団体など幅広いお客様にご利用いただいています。

製品サイトURL：https://www.chatluck.com/(https://www.chatluck.com/)

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/(https://www.neo.co.jp/)

■製品お問い合わせ先

株式会社ネオジャパン

担当 ： 営業事業部

TEL ： 045-640-5906（横浜） 06-4560-5900（大阪）

052-856-3310（名古屋） 092-235-1221（福岡）

Fax ： 045-640-5919

E-mail： clsales@chatluck.com

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は商標および登録商標です。