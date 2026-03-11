オトナかわいいがコンセプトのブランド「Mignonne（ミニョン）」から、シュリンクレザー採用のiPadケースが販売開始

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、「Mignonne（ミニョン）」ブランドから、iPad用ケースをサイズ別で販売いたしました。上質な素材を贅沢に使用し、使い勝手の良さを追求したアイテムが、あなたのモバイル環境に「オトナかわいい」を差し添えます。

「Mignonne（ミニョン）」は、毎日頑張っている自分への『ご褒美』として選びたくなるような心躍るアイテムを多く取り揃えております。デザイン・品質・使い心地のすべてにこだわり、忙しい毎日の中でもささやかな贅沢と心地よさをプラスしてくれる。そんな商品たちをご提案します。

【製品特長】

大人可愛いiPadケース

やわらかな質感のシュリンク調PUレザーを使用。

上品なくすみカラー３色展開で、新型iPad Airとの相性も◎。目に入るたびに気分が上がる大人のiPadケースです。

シュリンク調PUレザー

カバー部分には、上質な風合いと扱いやすさを兼ね備えたシュリンク調PUレザー（合成皮革）を採用。細やかなシボ加工により適度なグリップ感があり、滑りにくく、落下リスクを軽減できます。

自由に角度調整できるスタンド機能

横置き時にお好みの角度に調整でき、動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。

便利なカードポケット付き

ICカードや名刺など、よく使うカード類をすっきり収納でき、スマートに持ち運べます。

画像：OWL-CVIT110MIN01シリーズApple Pencil対応ペンホルダー

Apple Pencilを収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。

OWL-CVIT110MIN02シリーズでは収納したままApple Pencilの充電ができます。

オートスリープ、オートウェイクアップに対応

iPad側で「ロック／ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。

【製品情報】

OWL-CVIT110MIN01-PU (ラベンダー)

JANコード：4942322049366

OWL-CVIT110MIN01-BE (サンドベージュ)

JANコード：4942322049342

OWL-CVIT110MIN01-BL (ダルブルー)

JANコード：4942322049359

■対応機種：

iPad 11インチ A16 (2025年)

iPad 10.9インチ (第10世代[2022年])

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_case/cat_case-ipad/cvit110min01/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003251

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP88D8M2

OWL-CVIT110MIN02-PU (ラベンダー)

JANコード：4942322049335

OWL-CVIT110MIN02-BE (サンドベージュ)

JANコード：4942322049311

OWL-CVIT110MIN02-BL (ダルブルー)

JANコード：4942322049328

■対応機種：

iPad Air (M4) 11インチ (2026年)

iPad Air (M3) 11インチ (2025年)

iPad Air (M2) 11インチ (2024年)

iPad Air 10.9インチ 第5世代 (2022年)

iPad Air 10.9インチ 第4世代 (2020年)

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_case/cat_case-ipad/cvit110min02/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003252

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP7J8V3X

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。