あなたの代わりに”ゆ～れい”が冷まします！熱々の料理や飲み物を素早く冷ます頼れる相棒「湯～冷ファン」を、Makuakeプロジェクトにて先行予約を開始。
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは、応援購入サービス「Makuake」にて、2026年の新作家電「湯～冷ファン」の先行予約を2026年3月11日（水）10時より開始いたしました。
熱々料理や飲み物をあなたの代わりに冷ます、小さな相棒「湯～冷ファン」
仕事や家事の合間のコーヒーブレイク。
熱々の飲み物をすぐ飲めない時は息を吹きかけて冷ます必要がありますが、
「湯～冷ファン」は代わりに冷ましてくれるコンパクトファンです。
飲み頃温度は″ゆ～れい″に任せて、ほっとひといき。
何気ないひと手間を"ゆ～れい"が担い、快適に過ごせるようサポートします。
■Makuakeプロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/lifeonproducts_4/
■プロジェクト期間
2026年3月11日（水）10時 - 2026年4月28日（火）22時
■販売価格（税込）
1,723円～
※3台セット スペシャル早割5,168円における1台あたりの価格
■熱々料理の温度を”ゆ～れい”が素早く冷まします
飲みごろになるまでの時間は、
″ゆ～れい″を眺めながら頭を空っぽにして
リセットする時間に。
風に揺れる水面の単調な揺らぎは
自然と視線を引き寄せ、
さっきまでの慌ただしさを忘れさせてくれます。
ただ「冷めるのを待つ時間」が、「癒やしのチルタイム」へ。
忙しい現代人の気分転換を助けるマインドフルネスグッズです。
※飲みごろ温度の感じ方には個人差があります。4分後には約70℃前後まで下がることを想定しています。
■シリコンの手足が器にフィット
器に掛ける本体の手足部分には、
滑りにくいシリコン素材を採用。
しっかりフィットするため安定性も◎。
手のポーズがまるで″ゆ～れい″を想像してしまう
ユニークなデザイン。
カフェなどに持ち込めば、
自分の代わりに冷ましてくれるけなげな姿に、
同席した友人たちの興味を引くかもしれません。
■角度調節が可能
吹くために見下ろしている姿は
″ゆ～れい″がのぞき込んでいるように見えて、
思わず応援してしまうかわいさです。
ずっと風が吹き続ける「連続モード」と、
まるで息を吹きかけるような、動作あり・止まるを繰り返す「ふ～ふ～モード」の2パターンがあり、
お好みのモードが選べます。
■飲み物だけでなく食べ物にもOK
″ゆ～れい″はおすわりもできるので、お皿など平たい食器にも使用できます。
お子様にとっては熱くて冷ます必要がある料理に使用したり、料理のそばに置いて、
ご飯を食べる姿を見守ってくれる相棒としての活用も。
■どこでも使える充電式
充電式のため持ち運びOK。
キッチンでもリビングでも気軽にご使用いただけます。
また、充電口にはゴミやホコリ、 水滴などの侵入を防ぐカバーもついています。
コンパクトで軽量のため、
外出先にも連れていけるのもうれしいポイント。
推し活のように″ゆ～れい″と食事を撮影して
楽しむこともできます。
■ギフトにもおすすめ
機能性はもちろん、
見た目のインパクトもあるので、
ギフトにもおすすめです。
Makuake応援購入限定で、
お得な2個セット3個セットでの販売もあり、
ギフト用途にも◎。
今だけお得に購入できるチャンスです。
プロダクト企画者が語る開発ストーリー
以前Makuakeプロジェクトでライフオンプロダクツ株式会社は、
「お弁当用クールファン」を発売させていただきました。
お弁当を冷ますための専用ファンでありながら、テレビや雑誌で大きな反響をいただきました。
〇〇専用のファンの可能性をもっと広げてみたいと思った出来事でした。
「お弁当用クールファン」は朝の忙しさでもっと効率的に。
と、機能性を重視した商品となりましたが、
「湯～冷ファン」は忙しさの中でも少しだけ皆さんが一息つく時間も提案したいという思いも込めて、癒される要素もプラスしました。
ライフオンプロダクツ株式会社は日々の生活でのひとときをもっと充実したものになるように、
これからも商品を発売していきます。
リターン内容
1番おトクな「スペシャル早割」は、3台セットで5,168円（税込）で購入可能！
（1台あたり1,723円）
この超特価はMakuake応援購入先着50名様への限定販売のため、お早めにお申し込みください。
製品仕様
プロジェクト概要
■発送時期
2026年5月予定
プロジェクト終了後、完成した製品は、弊社オフィシャルサイト他ECサイトでの販売、
また随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて一般販売予定です。
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供