エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』、“AIエージェント人材戦略”に関するホワイトペーパーを公開

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、実践型のオーダーメイド研修でDX人材を育成する『TECH PLAY Academy』（ https://www.academy.techplay.jp/ ）は、生成AIの進化によって大きく変質しつつあるSaaSの経済構造と、企業に求められる新たな人材像を整理したホワイトペーパーを本日より公開したことをお知らせします。

■本資料公開の背景・概要

近年、生成AIは急速に進化し、これまでSaaSが担っていた業務そのものをAIが直接代替できる段階に入りつつあります。その結果、ツール導入によって外部に委ねてきた業務機能が、再び自社内へと回帰する“構造転換”が始まっています。

SaaSの経済構造が揺らぐ中で、企業に求められるのは「どのサービスを使うか」を選定する力ではなく、「自社の業務をAI前提でどう設計するか」─この能力を社内に蓄えることが不可欠となります。いま必要とされているのは、単にAIツールを操作できる人材ではなく、AIエージェントを活用して業務プロセスそのものを再構築できる“設計人材”です。

本資料では、こうした産業構造の変化を踏まえ、企業が取り組むべきAIエージェント人材戦略と、その育成に向けたアプローチを体系的に整理しています。

■本資料でわかること

・AI基盤技術が短期間で変動する理由と、その構造的背景

・SaaSの経済構造が揺らぎ始めている要因

・AIによる“機能侵食”が企業の投資判断に及ぼす影響

・「AIを使う人材」と「AIを設計する人材」の役割の違い

・AIエージェント人材を育成するための具体的ステップ

・部門単位で成果を生み出す育成モデルのつくり方

■こんな方におすすめです

・人材育成・研修企画を担当している方

・DX推進部門の責任者やプロジェクトリーダー

・生成AI活用が個人レベルに留まり、組織展開に課題を感じている方

・AIエージェント活用を検討しているが、具体的な進め方に悩んでいる方

・SaaS依存の現状や、将来の業務設計に不安を感じている経営層

■資料について

以下より無料でダウンロードいただけます。

https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260303(https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260303)

■『TECH PLAY』について

＜ https://techplay.jp/(https://techplay.jp/) ＞

約30万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点

■『TECH PLAY Academy』について

＜ https://www.academy.techplay.jp/(https://www.academy.techplay.jp/) ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■セミナーアーカイブを公開する「TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル」を開設

『TECH PLAY Academy』では、過去に開催したセミナーのアーカイブをより見やすく提供するため、YouTube公式チャンネルを開設しました。

生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などを扱ったセミナーを公開しています。

これまでフォーム申込後に動画をダウンロードいただいていた形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善しています。

https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos(https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos)

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。