【3月11日スタート】最大9,000円分をプレゼント。パナソニック「W音波振動ハブラシ＆ジェットウォッシャー プレゼントキャンペーン」を実施。

パナソニック株式会社は、ドルツプレミアム W音波振動ハブラシとジェットウォッシャーの対象商品をご購入いただき、CLUB Panasonicに会員登録の上、WEBでご応募いただいた方を対象とした「W音波振動ハブラシ＆ジェットウォッシャー プレゼントキャンペーン」を2026年3月11日（水）より実施します。

▼W音波振動ハブラシ＆ジェットウォッシャー プレゼントキャンペーン

https://panasonic.jp/teeth/campaign/26spring-doltz.html

応募方法などの詳細はキャンペーンページにてご確認ください。

近年、オーラルケア市場は、“治療から予防へ”という意識変化を背景に、歯周病対策などの予防意識や口元の美しさへの関心から、幅広い世代でオーラルケアの重要性が高まっています。お口の健康の維持には、歯科医院での「プロケア」と、毎日の「セルフケア」です。当社は、長年積み重ねてきた技術と最新の歯周病研究をもとに、電動歯ブラシや水流洗浄機を開発し、無理なく続けられる質の高いセルフケアを提案し続けています。ドルツプレミアム W音波振動ハブラシシリーズは2025年9月1日の発売以降、落としにくい歯間の歯垢もやさしい力でしっかりかき出すと好評いただき、発売から6カ月後の2026年2月末に国内累計出荷5万台を突破（※1）しました。

ぜひ本キャンペーンを機にドルツプレミアム W音波振動ハブラシとジェットウォッシャーをご体感ください。

【キャンペーン期間】

購入期間：2026年3月11日（水）～2026年7月15日（水）

【対象商品】

◆ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ

・本体：EW-DT88-S、EW-DT88-K／EW-DP58-W、EW-DP58-A、EW-DP58-P／EW-DP38-W、EW-DP38-K

・替ブラシ：歯間フィットブラシ EW0830／EW08304

◆ジェットウォッシャー ドルツ

EW-NJ80-W／EW-DJ55-W／EW-DJ75-W／EW-DJ42-W／EW-DJ64-W

【特典】

現金キャッシュバックまたは電子ギフトで最大9,000円分をプレゼント

【キャンペーン対象のお客様について】

対象のW音波振動ハブラシ、ジェットウォッシャーをキャンペーン期間中にご購入いただき、CLUB Panasonicに会員登録の上、WEBでご応募いただいたお客様。

※本キャンペーンのご応募はW音波振動ハブラシコース、ジェットウォッシャーコースごとにお一人様1回限りとなります。

※パナソニック家電製品正規取扱店からの購入に限ります。

https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/seikitoriatsukai/top.html

※申込、電子ギフトの交換等には期間・各種条件があります。

応募要領など詳細はキャンペーンサイトよりご覧ください。

▼W音波振動ハブラシ＆ジェットウォッシャー プレゼントキャンペーン

https://panasonic.jp/teeth/campaign/26spring-doltz.html

※1 対象機種：ドルツプレミアム W音波振動ハブラシシリーズEW-DT88、EW-DP58、EW-DP38。2025年9月1日の発売以降の6カ月、国内累計出荷台数。2026年2月27日現在。

