【JLab日本公式サイト4周年記念】全製品、最大30%OFFの特別セール開催｜2026年発売イヤホン・開放型ヘッドホンも対象

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2026年3月11日（水）12:00～2026年3月30日（月）23:59まで、JLab日本公式サイト（公式通販）にて、公式サイト開設4周年を記念した特別セールを開催いたします。

JLab日本公式サイト：https://jlab-audio.jp/JLab日本公式サイトはこちら :https://jlab-audio.jp/

2026年発売モデルが早くもお買い得に！

▍日常の音も逃さない開放型ヘッドホン「JBuds Open Wireless」

セール価格（税込）：22,000円→19,800円（10%OFF）

周囲の音が自然と聞こえる、「ながら聴き」に最適な耳をふさがない開放型ヘッドホン。35mm＋12mmのデュアル同軸ドライバーにより、迫力のあるクリアなサウンドを実現します。さらに、音の広がりをコントロールする独自のLabFocus技術を搭載。通勤やデスクワーク、トレーニングなど日常のさまざまなシーンでも、音漏れを抑えながら1日中快適に使用できます。

製品ページはこちら :https://jlab-audio.jp/products/jbuds-open-wireless

▍最大60時間再生│解像度の高いクリアなサウンドを実現「Epic Pods ANC」

セール価格（税込）：19,800円→17,820円（10%OFF）

最大60時間の長時間再生が可能なハイレゾ対応モデル。2種類のドライバーとアダプティブノイズキャンセリングにより、解像度の高いクリアなサウンドを実現。さらに6つの高性能マイクを搭載し、通話時の音声もクリアに相手へ届けます。充電切れを心配することなく、低域から高域までバランスの取れたサウンドと快適な通話を楽しめるステム型のワイヤレスイヤホンです。

製品ページはこちら :https://jlab-audio.jp/products/epic-pods-anc

セール価格一覧

＜ワイヤレスイヤホン＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/105_1_36179d17ffb159399dd0a3f89e6063c8.jpg?v=202603110551 ]

＜ワイヤレスヘッドホン＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/105_2_8227c89e3bc4d99e71e2fae582b27de8.jpg?v=202603110551 ]

＜ゲーミングヘッドホン＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/105_3_c7c76fcf1567585e31ec4cbbbc877d65.jpg?v=202603110551 ]

＜キッズヘッドホン＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/105_4_89a7814187d43f8653734678fd4c7b1d.jpg?v=202603110551 ]

＜聴覚保護製品＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/105_5_cc939927adb9e74d4d76f517aca76361.jpg?v=202603110551 ]

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

