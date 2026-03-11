miak、まるでミニチュア、スーツケース型のGalaxy Buds4 / 4 Proケース発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、miak（ミアック）より、精巧なキャリーケース型のGalaxy Buds4 / 4 Pro用「キャリーケース」を発売しました。


本製品は細部にまでこだわったスーツケースデザインがユニークなGalaxy Buds用ケースです。軟質のTPUと硬質なポリカーボネートの二重構造でしっかり保護、持ち運びに便利なカラビナも付属します。



ロア・インターナショナルの公式オンラインストア（https://www.mycase.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007506)）にて発売中です。



製品の特長は以下の通りです。



【製品特長】


●ユニークなスーツケースデザイン


スーツケースの細部まで再現した精巧なデザインです。



●扱いやすいセパレートタイプ


Galaxy Buds充電ケースの蓋部分とイヤホン収納部分をそれぞれ別のパーツで保護するセパレートタイプとなっており、簡単に着脱することができます。



●デコシール


Galaxy Budsキャリーケースにピッタリな、国旗やエンブレムのデコシールが同梱されています。自分好みにカスタマイズしたデザインを楽しめます。




●こだわりのディテール


・スムーズな開閉： 精密設計により、ストレスのないスムーズな開閉。


・持ち運びに便利： 頑丈なメタルカラビナ付きで、バッグやベルトループに装着可能。


・傷つきにくい： 底面のドット加工が、設置面との摩擦や擦り傷を防ぎます。



●丈夫な二重構造


内側は柔らかいTPU素材、外側は硬質なポリカーボネート素材の二重構造でしっかり保護します。



●LED表示に対応


Galaxy Buds充電ケースのLEDランプ位置に合わせた専用ホールを設けており、充電状態の確認が可能です。



●ワイヤレス充電対応


ケースを装着したままでの有線充電、ワイヤレス充電に対応しています。




【製品概要】


商品名：キャリーケース for Galaxy Buds4 / 4 Pro


バリエーション：シルバー、ブラック、ピンク


素材：ポリカーボネート、TPU


対応機種：Galaxy Buds4 / 4 Pro


価格：2,900円（税込）


公式販売ページ：https://www.mycase.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007506)



【miakについて】


「miak」（ミアック）とはインドネシア語の擬音で、ひよこの鳴き声を表しています。小さなひよこが立派なニワトリに成長するように「未来に向けて大きく成長していこう」という意志が込められています。miakのミッションは美しく機能的なモバイルアクセサリーをお客様のもとへ提供することです。Galaxy Budsキャリーケースを始め、モバイルユーザーに愛される製品を今後もリリースしていきます。


公式：https://miak.jp(https://miak.jp/)



株式会社ロア・インターナショナルはmiakの日本総代理店として、国内販売店を幅広く募集しております。



【株式会社ロア・インターナショナル 概要】
設立　　　　　　：2006年7月


代表取締役社長　：Ally Won


所在地　　　　　：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F


URL　　　　　　：https://www.roa-international.com


事業内容　　　　：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通


直営販売ショップ：https://www.mycase.jp