miak、まるでミニチュア、スーツケース型のGalaxy Buds4 / 4 Proケース発売

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、miak（ミアック）より、精巧なキャリーケース型のGalaxy Buds4 / 4 Pro用「キャリーケース」を発売しました。

本製品は細部にまでこだわったスーツケースデザインがユニークなGalaxy Buds用ケースです。軟質のTPUと硬質なポリカーボネートの二重構造でしっかり保護、持ち運びに便利なカラビナも付属します。

ロア・インターナショナルの公式オンラインストア（https://www.mycase.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007506)）にて発売中です。

製品の特長は以下の通りです。



【製品特長】

●ユニークなスーツケースデザイン

スーツケースの細部まで再現した精巧なデザインです。

●扱いやすいセパレートタイプ

Galaxy Buds充電ケースの蓋部分とイヤホン収納部分をそれぞれ別のパーツで保護するセパレートタイプとなっており、簡単に着脱することができます。

●デコシール

Galaxy Budsキャリーケースにピッタリな、国旗やエンブレムのデコシールが同梱されています。自分好みにカスタマイズしたデザインを楽しめます。

●こだわりのディテール

・スムーズな開閉： 精密設計により、ストレスのないスムーズな開閉。

・持ち運びに便利： 頑丈なメタルカラビナ付きで、バッグやベルトループに装着可能。

・傷つきにくい： 底面のドット加工が、設置面との摩擦や擦り傷を防ぎます。

●丈夫な二重構造

内側は柔らかいTPU素材、外側は硬質なポリカーボネート素材の二重構造でしっかり保護します。

●LED表示に対応

Galaxy Buds充電ケースのLEDランプ位置に合わせた専用ホールを設けており、充電状態の確認が可能です。

●ワイヤレス充電対応

ケースを装着したままでの有線充電、ワイヤレス充電に対応しています。

【製品概要】

商品名：キャリーケース for Galaxy Buds4 / 4 Pro

バリエーション：シルバー、ブラック、ピンク

素材：ポリカーボネート、TPU

対応機種：Galaxy Buds4 / 4 Pro

価格：2,900円（税込）

公式販売ページ：https://www.mycase.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007506)

Galaxy Buds4 / 4 Pro専用キャリーケース ブラック、ピンク、シルバー

【miakについて】

「miak」（ミアック）とはインドネシア語の擬音で、ひよこの鳴き声を表しています。小さなひよこが立派なニワトリに成長するように「未来に向けて大きく成長していこう」という意志が込められています。miakのミッションは美しく機能的なモバイルアクセサリーをお客様のもとへ提供することです。Galaxy Budsキャリーケースを始め、モバイルユーザーに愛される製品を今後もリリースしていきます。

公式：https://miak.jp(https://miak.jp/)

株式会社ロア・インターナショナルはmiakの日本総代理店として、国内販売店を幅広く募集しております。

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp