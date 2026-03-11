miak、まるでミニチュア、スーツケース型のGalaxy Buds4 / 4 Proケース発売
株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、miak（ミアック）より、精巧なキャリーケース型のGalaxy Buds4 / 4 Pro用「キャリーケース」を発売しました。
本製品は細部にまでこだわったスーツケースデザインがユニークなGalaxy Buds用ケースです。軟質のTPUと硬質なポリカーボネートの二重構造でしっかり保護、持ち運びに便利なカラビナも付属します。
ロア・インターナショナルの公式オンラインストア（https://www.mycase.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007506)）にて発売中です。
製品の特長は以下の通りです。
【製品特長】
●ユニークなスーツケースデザイン
スーツケースの細部まで再現した精巧なデザインです。
●扱いやすいセパレートタイプ
Galaxy Buds充電ケースの蓋部分とイヤホン収納部分をそれぞれ別のパーツで保護するセパレートタイプとなっており、簡単に着脱することができます。
●デコシール
Galaxy Budsキャリーケースにピッタリな、国旗やエンブレムのデコシールが同梱されています。自分好みにカスタマイズしたデザインを楽しめます。
●こだわりのディテール
・スムーズな開閉： 精密設計により、ストレスのないスムーズな開閉。
・持ち運びに便利： 頑丈なメタルカラビナ付きで、バッグやベルトループに装着可能。
・傷つきにくい： 底面のドット加工が、設置面との摩擦や擦り傷を防ぎます。
●丈夫な二重構造
内側は柔らかいTPU素材、外側は硬質なポリカーボネート素材の二重構造でしっかり保護します。
●LED表示に対応
Galaxy Buds充電ケースのLEDランプ位置に合わせた専用ホールを設けており、充電状態の確認が可能です。
●ワイヤレス充電対応
ケースを装着したままでの有線充電、ワイヤレス充電に対応しています。
【製品概要】
商品名：キャリーケース for Galaxy Buds4 / 4 Pro
バリエーション：シルバー、ブラック、ピンク
素材：ポリカーボネート、TPU
対応機種：Galaxy Buds4 / 4 Pro
価格：2,900円（税込）
公式販売ページ：https://www.mycase.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007506)
【miakについて】
「miak」（ミアック）とはインドネシア語の擬音で、ひよこの鳴き声を表しています。小さなひよこが立派なニワトリに成長するように「未来に向けて大きく成長していこう」という意志が込められています。miakのミッションは美しく機能的なモバイルアクセサリーをお客様のもとへ提供することです。Galaxy Budsキャリーケースを始め、モバイルユーザーに愛される製品を今後もリリースしていきます。
公式：https://miak.jp(https://miak.jp/)
株式会社ロア・インターナショナルはmiakの日本総代理店として、国内販売店を幅広く募集しております。
【株式会社ロア・インターナショナル 概要】
設立 ：2006年7月
代表取締役社長 ：Ally Won
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
URL ：https://www.roa-international.com
事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通
直営販売ショップ：https://www.mycase.jp