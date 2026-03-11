株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、社内の独自データをChatGPTに追加学習（RAG）できる、セキュアな法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、ChatSenseのGoogle カレンダー連携機能について、新たに「予定の作成」機能を追加し、リリースしたことをお知らせいたします。

AIが「Googleカレンダーの予定」作成まで可能に。法人向けAIエージェント「ChatSense」が新機能公開

これまでGoogle カレンダー連携は、カレンダー上の予定を「読み取り」、AIが日程調整をアシストする機能のみ可能でしたが、本日（3月11日）より、AIが会話の中で指示を受けてGoogle カレンダーに「予定」を直接作成することまで可能になりました。また、一定期間は作成した予定を「元に戻す」（取り消し）操作も可能です。

本機能は、本日（3月11日）よりリリースされます。Google カレンダー連携機能（読み取り・予定作成）は、ビジネスプランの全てのユーザーにてご利用いただけます。この連携を利用開始するには、営業担当者にご連絡が必要です。

■ 背景 ― 日程調整だけでなく「予定の作成」まで、AIで自動化したい

ChatGPTは、人間のように自然に会話ができるAIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的に多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業、500社以上に導入されています。

これまでChatSenseでは、Google カレンダー連携機能として「予定の読み取り」に基づく日程調整機能を提供しておりましたが、多くのユーザー様より「日程候補を提案するだけでなく、そのままカレンダーに予定を作成してほしい」という強いご要望をいただいておりました。

この度リリースされる機能により、ユーザーはAIとチャットするだけで、Google カレンダー上に予定を自動作成することが可能になります。これにより、スケジュール管理にかかる時間を大幅に削減し、本来の知的生産活動に集中できる環境を提供します。

■ 新機能「Google カレンダー予定作成」の特徴

1.AIが指示を受けて、Google カレンダーに予定を自動作成

ChatSense上のチャットで指示を出すだけで、Google カレンダーに予定を自動で登録します。日時・タイトル・場所・参加者などの情報もAIが整理し、そのまま予定を作成することができます。

2.一定期間は「元に戻す」（取り消し）が可能

万が一、誤った内容で予定を作成してしまった場合でも、一定期間内であれば作成した予定を取り消すことが可能です。安心してAIによる自動作成機能をお使いいただけます。

3.管理者によるON/OFF設定が可能

組織の管理者は、この「予定作成機能」の利用を許可するかどうかを管理画面から設定可能です。セキュリティポリシーや運用ルールに合わせて、機能をOFFにすることもできるため、安心して導入いただけます。

4.その他、あらゆる社内データと連携が可能

Google カレンダー以外にも、Gmail、box、sharepoint、onedrive、teams、slack、google drive、outlookなどの社内データをAI連携可能です。

ChatSenseでは、管理者による制限機能や、セキュリティ機能を非常に重視しております。当然ながら、学習データはその企業のためだけに利用され、他社の学習に利用されることはございません。セキュリティの面でも安心して、社内データを学習したAIを実現可能です。

ChatSense「追加学習機能」導入についての詳細は、以下の紹介ページをご覧ください。 https://chatsense.jp/function/on-your-data?utm_source=287&utm_medium=prtimes(https://chatsense.jp/function/on-your-data?utm_source=287&utm_medium=prtimes)

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。 https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=287&utm_medium=prtimes(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=287&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。 https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

