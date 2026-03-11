移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」が便利なセットになって新登場、本日からMakuake先行販売開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、2025年に発売し好評を博した移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」と、直感的な操作を可能にする「マジックリモコン」、サウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートの3つがセットになった「LG Smart Monitor Swing Special Edition」を、本日2026年3月11日（水）から5月30日（土）22時まで、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて先行販売します。

「LG Smart Monitor Swing」は、キャスター付きのフレキシブルスタンドによって、31.5インチの大画面を好きな場所に動かして最適な向きや角度に調整可能で、暮らしの動きに合わせてくれる、置き場所フリーなスマートモニターです。一般的なモニターのように、デュアルモニターとして使用できるだけではなく、LG独自のwebOSを搭載しているため、インターネットに接続するだけでYouTubeやTVer、Netflixなどのストリーミングコンテンツを楽しんだり、Webサイトで調べものをしたりすることも可能。仕事からプライベートタイムまで、ユーザーの日常に寄り添う便利な機能を詰め込んだ、まさに“テレビとモニターのいいとこどり”の製品です。

こうした特長から、「LG Smart Monitor Swing」は、好きな時に、好き場所で、好きな使い方ができるモニターとして注目を集め、2025年に実施したMakuakeでの先行販売でモニター関連プロジェクト歴代1位（※1）の応援購入金額を記録しました。

そこで、このたび好評を博している「LG Smart Monitor Swing」と、画面上のカーソルをポインターのように動かして直感的かつスムーズな画面操作が可能になる「マジックリモコン」、スタンド部分にサウンドバーやゲーム機などを置ける専用プレートの3つをセットにし、「LG Smart Monitor Swing Special Edition」として、本日よりMakuakeにて先行販売を開始することといたしました。Makuake先行販売の最速割でご購入いただくと、最大37.9%オフとなる99,800円（税込）でお求めいただけます。（※2）この機会にぜひ、より便利なセットになって新登場した「LG Smart Monitor Swing」をおトクにお求めください。

Makuake内プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/lg_smart_monitor07

（※1）2026年3月1日時点、自社調べ。

（※2）価格は、購入時の早割内容によって変動します。

【「LG Smart Monitor Swing Special Edition」の主な特長】

■31.5インチ4K IPSディスプレイ | タッチスクリーン | DCI-P3 95% | HDR10

31.5インチの設置しやすいサイズのディスプレイは、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用。タッチスクリーンで直感的な操作が可能なほか、高精細な4K解像度（3840×2160）で、デジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」を95%カバーし、HDR10にも対応しているため、本格的な動画視聴環境だけではなく、画像・映像編集などのクリエイティブなニーズにも応えます。

■オートピボット | 上下フレキシブルアーム

329mmの高さ調整、前-20°後50°のチルト、左右60°/90°のスイベル、90°のピボットに対応しており、姿勢や目線に合わせて調整可能。また、オートピボット機能により、モニターの向きを変えれば、ディスプレイ表示も自動で切り替わり、スマホやタブレット感覚で使用できます。

さらに、キャスター付きのフレキシブルスタンドによって、モニターを好きな場所にスムーズに移動させられます。デスクに向かって集中するときも、ソファで一息つきたいときも、暮らしのシーンに合わせてモニターを動かせるため、仕事でも遊びでも好きなスタイルで活用できます。

■webOS搭載 | AirPlay 2、Miracast(TM)、ScreenShare、Google Cast対応

インターネットに接続することで、PCやスマホなどの外部機器に接続しなくても、YouTube、TVer、Netflix、Disney+、Prime Video や Apple TV+、FIFA⁺、Twitch、TikTokなど600以上のVODアプリを通じて、世界中の映画やドラマ、スポーツ、ゲーム配信などのストリーミングコンテンツが楽しめます。その他にも、モニターだけで各種インターネットサービスでのWebブラウジングも可能です。

さらに、iPhoneやiPadなどのiOSデバイス向けのAirPlay 2と、Android搭載デバイス向けのMiracast(TM)に対応しているほか、ScreenShareとGoogle Castにも対応。お手持ちのスマホやタブレットとのリンクすることで、ワンタップでデバイス上のコンテンツを大画面で楽しめます。

■マジックリモコンと専用リモコンが付属

LGのテレビにも採用されているマジックリモコンを付属。本体を振ると画面上にポインターが現れ、直感的かつスムーズに操作できるほか、十字キー中央の決定ボタンはスクロール用ホイールにもなっており、画面の上下移動も簡単に行えます。マジックリモコンを使えば、日々のサムネイル選択やパスワードなどの入力作業がより簡単になります。

なお、コンパクトでスリムなデザインの専用リモコンも付属しているほか、LG ThinQアプリを使用すれば、専用リモコンと同じ操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になります。（※3）

（※3）スマホと本製品が同じWi-Fiネットワークに接続している必要があり、音声検索機能のご使用には「LG ThinQアプリ」がご利用いただけるスマホが必要です。なお、本製品では、一部使用できないコマンドがあります。

■周辺機器を置ける専用プレートが付属

スタンド部分に取り付けられる専用プレートを付属しています。プレートのサイズは幅350mm×奥行200mmで耐荷重は2kgと、サウンドバーやゲーム機、リモコン、Wi-Fiルーターなど、よく使う周辺機器や小物を配置できます。

■USB Type-C(TM)端子搭載

ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップでき、モニター周りもスッキリときれいになります。（※4）

（※4）USB Type-Cケーブルは別売です。

■コード不要のダイレクト接続も可能

PCやスマホ、タブレットなどのデバイス、マウスやキーボード、スピーカー、イヤホンはBluetoothで無線接続できます。壁際やコーナースペースなどの限られたスペースにも置くことができ、置くだけでお部屋が理想のパーソナルスペースに生まれ変わります。Windows PCの場合は、ウィンドウズマークを押しながらKを押すことで、すぐに無線かつデュアルモニター環境で作業ができます。

■5W+5Wの2.0chステレオスピーカー内蔵

5W+5Wの2.0chステレオスピーカーを搭載し、立体感と臨場感のあふれるサウンドでお部屋が“瞬間”シアタールームに。また、SpotifyやAmazon Musicなどの音楽アプリをスマートモニター単体で楽しむことができるだけでなく、スマホやタブレットを繋げばワンランク上の音質をいつでも楽しめます。

※Amazon、Prime Video および関連する全てのロゴは Amazon.com,Inc. またはその関連会社の商標です。

※Google、Android(TM)、YouTube(TM)はGoogle LLCの商標です。

※(C)2025 Disney and its related entities

※Apple、Apple ロゴ、Apple TV、AirPlay、および HomeKit は、米国および他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

※モデルにより利用可能なコンテンツが異なります。

※各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。

【スペック】

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社 名：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本 社：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

U R L：https://www.lg.com/jp/

設 立：1981年1月

代 表 者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。