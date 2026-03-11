どんな姿勢でも空中操作！ワイヤレスハンディマウスを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、スティックを傾けるだけで空中操作でき、どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」を発売しました。

おすすめポイント

・椅子やソファ、ベッドでリラックスしながら動画視聴、ブラウジングにピッタリ！

・パソコン、スマホ、タブレット、機器を選ばないBluetoothまたはUSB Aレシーバーでの無線接続

・お客様からのご要望にお応えして、カウント切り替え機能を追加いたしました

掲載ページ

ハンディマウス メディアコントロールボタン搭載 Bluetooth ワイヤレス スティック操作 プレゼン 電子書籍 VR コントローラ ごろ寝マウス DPI調整 ブラック

型番：400-MAWBT204BKN 販売価格：7,255円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWBT204BKN

特長を動画で見る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BLLCcD_zqHc ]

特長

どんな姿勢でもらくらく空中操作ができる

●どんな姿勢でもらくらく空中操作ができるワイヤレスハンディマウスです。

●中央のスティックを傾けることでカーソルがスムーズに動きます。

●椅子やソファ、ベッドでリラックスしながらの動画/漫画視聴、ブラウジングにピッタリです。

●電子書籍のページめくりや、iPadでテレビに動画を映す際や、スマホ用VRゴーグルでの操作に便利です。

多彩なボタンを搭載

●ホイールもついているので、スムーズなスクロールが可能です。

●新しくメディアコントロールボタンが搭載され、動画の視聴などに便利になりました。

●メディアコントロールボタンは、再生、一時停止、トラック操作、音量の上げ下げが可能です。

カウント切り替え機能を追加！

●お客様のご要望にお応えして、カウント切替え機能を追加いたしました。

●カウントは800、1200、1600、2000での切替えが可能です。

プレゼンモードを搭載

●会社でのプレゼンでも快適に使用できます。

●PowerPoint、Keynoteなどでページ送り・戻しやフルスクリーン、ブラックスクリーンといったプレゼン操作が可能です。

●メディアコントロールボタン搭載なので、動画の入ったスライド操作にも最適です。

Bluetooth・USB Aレシーバーでの接続に対応

●接続方式は、Bluetoothとワイヤレス2.4GHzに対応し、切替えて使用できます。

●パソコン、タブレット、スマートフォンなどの幅広い機器に対応します。

いろいろと使いやすい仕様

●ドラッグ＆ドロップに対応しているので、フォルダやファイルの移動などに便利です。

●付属の充電用USB Type-Cケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。

●レシーバーは背面ケースに収納可能です。

●スティック部分はソフトな素材を採用しています。

