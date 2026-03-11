Jackeryが4年連続で、＜家電大賞2025-2026＞の「防災・アウトドア家電部門」で金賞を受賞！人気の「Jackery ポータブル電源 1500 New」が高く評価されました

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中央区）は「Jackery ポータブル電源 1500 New」が総合家電アワード＜家電大賞2025-2026＞の「防災・アウトドア家電部門」において、金賞を受賞したことをお知らせいたします。今回で＜家電大賞 防災・アウトドア家電部門＞において4年連続の受賞となります。

受賞製品ページ：https://www.jackery.jp/products/explorer-1500-new(https://www.jackery.jp/products/explorer-1500-new)

授賞式の様子

「Jackery ポータブル電源 1500 New」は、ユーザーから「思ったよりコンパクト」「ハンドル付きで片手でも持ち運び可能」、「動作音が静かで、室内でも快適に使用可能」「大容量で高出力の家電も安心して使用できる」「災害時だけでなく、暖房機器やエアコンへの給電など日常でも活用中」といった声が寄せられており、コンパクトさと高い利便性などで高く評価されています。

■家電大賞について

モノ・トレンド情報誌「GetNavi」とウェブメディア「GetNavi web」、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による、最大規模の家電アワード。読者投票で結果が決まるのが特徴です。

11回目となる「家電大賞2025-2026」において、Jackeryは4年連続での受賞となり、日頃よりご愛顧いただいている皆さまに心より感謝申し上げます。今後も、安心してご使用いただける高性能な製品とサービスを提供し続けてまいります。

■編集長コメント

家電 Watch編集長 中林 暁

家電を好きな場所で使えて、非常時には暮らしを支えるポータブル電源は、今や必須ともいえるアイテム。Jackeryは「大容量ながらコンパクトに」というシンプルかつ大事な要望に応え、多くの家電をつなげる高出力など使い勝手の良さも魅力です。1台あると日常、遊び、仕事でできることの幅が一気に広がる快適さを、ぜひ実感してください！

GetNavi編集長 和田 史子

普及が進むなかで課題も見えてきた“ポタ電”カテゴリーに、今求められるのは品質や安全性です。「約6000回充電可能な高耐久」「約10年使える長寿命」、さらに安全性の高い「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用。それを業界最小クラスのコンパクトな筐体で実現しており、旬な機能をバランスよく凝縮した注目モデルと言えるでしょう。

■Jackery「ポータブル電源 1500 New」について

大容量1500Whクラスでありながら、1000Whクラスのサイズ感を実現しました。1536Whの容量と2000W（瞬間最大4000W）の高出力で、複数の家電を同時使用してもブレーカーが落ちる心配がありません。また、家庭用ACコンセント、ソーラー、シガーソケットからの充電に対応しており、緊急時だけでなくアウトドアや車中泊、屋外でのDIYなどさまざまなシーンで活躍します。さらに、静音設計により室内での使用も快適で、日常生活の中でも安心して使用できます。

■受賞記念キャンペーン

今回ご投票いただいた皆さまへの感謝の気持ちを込めて、Jackery公式サイトとAmazon店では、今回の受賞商品「Jackery ポータブル電源 1500 New」をセール価格からさらに5%オフで購入いただけるクーポンを配布します。この機会に是非ご利用ください。

・クーポンコード名：PR1500GOLD

・利用期間：2026年3月31日（火）まで

・対象商品：Jackery ポータブル電源 1500 New

・利用店舗：

Amazon公式店舗：https://amzn.to/4rd0en6

公式オンラインストア：https://www.jackery.jp/products/explorer-1500-new

※お一人様1回限りのご利用となります。他のクーポンとの併用はできません。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

