写真や動画撮影に大活躍！自撮りやVlog、三脚への取り付けなどに便利なスマホ用のカメラアタッチメント3製品を新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、離れた場所からの自撮りに便利なBluetooth(R)ワイヤレスリモコンと、写真と動画の同時撮影で活躍するカメラ用マウント2タイプの合計3製品を新発売いたしました。
Bluetooth(R)リモコンは、スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し使用することで、離れた場所からでも手ブレを抑えて撮影が可能です。スマートフォンから約10m離れた場所でも撮影ができます。
カメラ用マウントは、縦向きでも横向きでも撮影が可能なホルダータイプと、磁石の力でスマートフォンをワンタッチで着脱できるマグネットタイプの2タイプをご用意しています。前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。いずれもポケットに入る小型・軽量設計で外出先での撮影の際も便利です。
離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れる!- Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンのカメラのシャッターを切れます。
Bluetooth(R)ワイヤレスリモコン
- スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影することが可能。集合写真などの撮影におすすめです。
- スマートフォンから約10m離れた場所でも撮影できます。
- 手のひらに収まるコンパクトサイズで、旅行やアウトドアなどの持ち運びの際にも便利です。
- ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定を行うことができます。
- Bluetooth 5.0に対応しており、Bluetooth(R)搭載のiPhoneやAndroid端末で使用可能です。
- 最大約40時間の連続使用が可能です。
- 電池消費を抑える自動スリープ機能がついています。
- シャッターボタン(電源ボタン)がLEDランプになっており、スマートフォンとのアクセス状況がひと目でわかります。
- ストラップを取り付けられるストラップホール付き。ストラップが付属しており、紛失防止に役立ちます。
- ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
※Bluetooth(R)搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。エレコムホームページの対応機種情報をご確認ください。
360度回転で縦横自在に撮影可能!- ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びしやすい、コンパクトなカメラ用マウントです。
カメラ用マウント(ホルダータイプ)
- 一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながら、同時にスマートフォンで動画の撮影ができます。
- スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。
- 4.7インチ～6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
- スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。
- 前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。
- マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。
- さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。
- 持ち運びに便利な収納ポーチが付属しています。
▲360度回転
▲前後180度に動かすことが可能
▲持ち運びに便利な収納ポーチ付き
マグネット装着でスマートフォンを素早く着脱!- 磁石の力でスマートフォンをワンタッチで着脱できる、カメラ用マウントです。
MAGKEEPシリーズ・カメラ用マウント(マグネットタイプ)
- 一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながら、同時にスマートフォンで動画の撮影ができます。
- マグネット部は360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。
- 4.7インチ～6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
- ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。
- 前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。
- マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。
- さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。
▲360度回転
▲前後180度に動かすことが可能
▲メタルプレートが付属
環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
製品詳細
Bluetooth(R)リモコン
型番：P-SRB01BK
価格：\880（店頭実勢価格）\800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-SRB01BK.html
カメラ用マウント(ホルダータイプ)
型番：P-STCBK
価格：\2,080（店頭実勢価格）\1,891（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STCBK.html
MAGKEEP カメラ用マウント(マグネットタイプ)
型番：P-STMCBK
価格：\2,680（店頭実勢価格）\2,436（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STMCBK.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260310-01/
