不在時も2種類のフードをあげられる！健康管理やちょっとしたご褒美にもぴったりなタイマー式自動給餌器を新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、不在時もワンちゃん・ネコちゃんに2種類のフードをあげられる、健康管理やちょっとしたご褒美にもぴったりのタイマー式自動給餌器を新発売いたしました。



左右それぞれのタンクで給餌時間・量・回数を細かく設定できるため、主食に加えておやつや栄養補助食を組み合わせるなどの対応が可能。1日最大6回まで給餌でき、お留守番の際もいつもの食事スタイルで給餌でき、毎日の健康管理をしっかりサポートします。さらに、フードボウルを床から高い位置に配置することで、自然な姿勢で食事ができ、吐き戻しや食べこぼしの予防にも役立ちます。

いつもの食事スタイルを再現できる、左右独立タンク設計

- 2種類のフードを左右独立のタンクで分けて保管し、いつもの食事スタイルで与えられるタイマー式自動給餌器です。お留守番のときも、うちの子に合わせたいつものごはんで、健康管理をサポートします。- 1日最大6回の給餌可能。給餌時間・回数はタイマーで設定できます。- 1回あたり1～12ポーションまで給餌量を選択できます。左右のタンクそれぞれに時間・量・回数を細かく設定できるので、おやつや栄養補助食を加えるなど、普段通りの食事管理が可能です。※1ポーションは「R」：約11±3g、「L」：約15±3g、「L増量モード」：約21±3gです。※ドライフード専用です。半生・セミモイストタイプ・缶詰などのウェットタイプのフードや、形状にばらつきのあるおやつは使用できません。- 左側のタンクに「L増量モード」を搭載し、直径2mm～15mm・厚み10mm以下の大きめフードも給餌可能。大型犬や食べ応えを重視したいときにぴったりです。※給餌タンクを設定する際、左側の「L増量モード」と「L」は、組み合わせて設定することはできません。

食事姿勢と快適さに配慮した安心設計

- フードボウルを床から高い位置に配置し、食事中の姿勢をサポート。自然な姿勢でごはんを食べられるので、吐き戻しや食べこぼしの予防にも役立ちます。- 万が一倒れてもフードがこぼれにくい蓋ストッパー付き。ワンちゃん・ネコちゃんのいたずらや盗み食い防止にもなります。

たっぷり収納&清潔に保てるフードタンク

- 左右のフードタンクを合わせて、約4Lの大容量をストック可能。旅行や出張などで不在が続くときでも、ごはんをたっぷりストックしておけます。- 半透明のフードタンクで残量を一目でチェックできます。- フードタンクは本体から取り外して水洗いできます。フードボウルは汚れ・傷がつきにくいステンレス製で、いつでも清潔に保てます。- フードタンク蓋裏の乾燥剤ポケットに乾燥剤をセットできます。ドライフードを湿気から守って、いつでもカリカリをキープします。※交換用シリカゲル乾燥剤6個入り(型番：PET-AFD1)が使用できます。

停電時も安心な給電方式と省エネ性能

- 専用ACアダプターと乾電池(単3形アルカリ電池×4本)の両方で給電できます。併用することで、停電発生時や万が一コードが抜けてしまった場合も、時刻通りに給餌できます。※乾電池は非常用の予備電源となります。通常時は乾電池が入っていても、必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。- AC電源からの給電が停止しても、乾電池を補助電源としてセットしておくと設定済みの現在時刻・給餌設定が保持され、再設定の必要がありません。※乾電池をセットしていない場合は、現在時刻がリセットされます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。- フードが詰まった際はインジケーターランプが点滅し、フード詰まりアイコンが表示されます。電池残量が低下すると、電池アイコンが点滅して交換時期をお知らせします。- 給電ケーブルはメッシュタイプを採用。ケーブルの外部被覆(シース)はナイロン製で、噛みつきやいたずらによる断線が起きにくい構造です。- 1日6回、1回あたり「L」と「R」を各6ポーションずつ給餌しても、電気代はひと月たったの約4円。うれしい省エネ性能です。※1kWh：31円で計算しています。※こちらの電力量料金はあくまで目安です。詳細な電力料金単価は、ご契約の電力会社にお問い合わせください。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

タイマー式2種フード対応自動給餌器シングルボウル

型番：PET-AF08WH

価格：\9,980（店頭実勢価格）\9,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/PET-AF08WH.html

