クレジットエンジン株式会社

クレジットエンジン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内山 誓一郎、以下 クレジットエンジン）は、新たに、保証会社向け基幹システム「CE Guarantee」の提供を開始します。

CE Guarantee は、保証申込受付、審査、契約管理、代位弁済、回収管理など、保証業務に必要なプロセスを一元管理できるシステムです。金融機関との申込データ連携や、保証債務・求償債権の管理をオンラインで完結することが可能となり、保証会社における業務効率化を実現します。

人手不足や業務高度化への対応を背景に、保証業務においてもデジタル活用の重要性が高まっています。金融機関との連携強化や、審査・勘定・回収業務の効率化ニーズを受け、今回の提供に至りました。

◆CE Guaranteeの主要な機能

・保証申込データの受付・管理

・金融機関とのデータ連携（API／ファイル連携）

・審査プロセス管理（自動判定・手動審査対応）

・保証契約・債務残高の管理

・代位弁済受付および求償債権管理

・回収状況の登録・管理

・信用情報機関連携データの作成

・ユーザー権限管理

・基幹システムとの連携

引き続き、クレジットエンジンは「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、与信領域のデジタル化を推進し、金融機関および事業会社との連携を強化することで、受益者の拡大に努めてまいります。

■ クレジットエンジン株式会社について

クレジットエンジンは、「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、オンラインレンディングプラットフォーム「Credit Engine Platform」の展開を通じ、世の中のお金の流れを円滑にし、テクノロジーとデータにより個人や事業者の資金調達をもっと手間なく、必要なときに必要なだけ調達できる、ストレスのない社会の実現を目指します。

https://creditengine.jp/

■ お問い合わせ先

クレジットエンジン株式会社

Finance & Strategy Team 広報担当

連絡先：contact@creditengine.jp