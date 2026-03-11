クレジットエンジン、保証会社向け基幹システム「CE Guarantee」の提供を開始
クレジットエンジン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内山 誓一郎、以下 クレジットエンジン）は、新たに、保証会社向け基幹システム「CE Guarantee」の提供を開始します。
CE Guarantee は、保証申込受付、審査、契約管理、代位弁済、回収管理など、保証業務に必要なプロセスを一元管理できるシステムです。金融機関との申込データ連携や、保証債務・求償債権の管理をオンラインで完結することが可能となり、保証会社における業務効率化を実現します。
人手不足や業務高度化への対応を背景に、保証業務においてもデジタル活用の重要性が高まっています。金融機関との連携強化や、審査・勘定・回収業務の効率化ニーズを受け、今回の提供に至りました。
◆CE Guaranteeの主要な機能
・保証申込データの受付・管理
・金融機関とのデータ連携（API／ファイル連携）
・審査プロセス管理（自動判定・手動審査対応）
・保証契約・債務残高の管理
・代位弁済受付および求償債権管理
・回収状況の登録・管理
・信用情報機関連携データの作成
・ユーザー権限管理
・基幹システムとの連携
引き続き、クレジットエンジンは「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、与信領域のデジタル化を推進し、金融機関および事業会社との連携を強化することで、受益者の拡大に努めてまいります。
■ クレジットエンジン株式会社について
クレジットエンジンは、「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、オンラインレンディングプラットフォーム「Credit Engine Platform」の展開を通じ、世の中のお金の流れを円滑にし、テクノロジーとデータにより個人や事業者の資金調達をもっと手間なく、必要なときに必要なだけ調達できる、ストレスのない社会の実現を目指します。
https://creditengine.jp/
■ お問い合わせ先
クレジットエンジン株式会社
Finance & Strategy Team 広報担当
連絡先：contact@creditengine.jp