ふもっふのおみせ、BTOパソコン事業へ参入！FOW(ふもっふオリジンワークス)始動！

株式会社フェルマー

ゲーミングデバイスのECサイト「ふもっふのおみせ」を運営する株式会社フェルマー（所在地：東京都目黒区、代表取締役 松本 努、ショップURL https://www.fumoshop.com/）は、2026年3月11日より、BTO（Build To Order）パソコンブランド【FOW(ふもっふオリジンワークス)】を立ち上げ、パソコン業界へ参入することをお知らせいたします。

FOW(ふもっふオリジンワークス)

FOW(ふもっふオリジンワークス)

https://www.fumoshop.com/pages/fow

「ふもっふのおみせ」はこれまで、海外ゲーミングデバイスを中心に、キーボード、マウス、マウスパッドなど、eスポーツ分野における高品質な製品を取り扱ってまいりました。

本事業では、長年培ってきたデバイス選定・販売の知見を活かし、“実際にゲームをプレイするユーザーの視点”に立ったBTOパソコンを提供してまいります。

BTO事業参入の背景

近年、PCゲーム・eスポーツ市場の拡大に伴い、ゲーミングPCへの関心は高まる一方で、「どの構成を選べばよいかわからない」「PCゲームを始めたいけど何を買ったら良いか分からない」「こだわりのデバイスとPCで、自分好みの空間を作りたい」といった声も多く聞かれるようになりました。

そこで、単なるスペック重視ではなく、用途・タイトル・環境・空間に最適化したBTOパソコンを提供することで、より良いゲーム体験の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=arNfKQ-0kkY ]

サービスの特徴

今後の展開

- eスポーツ業界で培ってきた知見を活かした構成提案- 用途に最適化したBTOモデルの用意（必要なものを、必要な人に、必要な分だけ）- 初心者から競技志向のプレイヤーまで幅広く対応- 機能だけではなく、インテリアとしても魅せる空間作りをサポート- お客様のご要望に応じて、フルオーダーメイドも用意

「ふもっふのおみせだからこそできること」を実施してまいります。

例えば、

・ふもっふのおみせショールームやオフラインイベントでの展示・体験の機会を創出

・ゲーミングデバイスとのセット販売・トータルコーディネート

・ゲーマー社員による一人ひとりにあったモデルのご提案（フルオーダーメイド）

ふもっふのおみせは今後も、ふもっふのおみせに来たら最高のゲーミング環境が揃う世界を目指して、ゲーマーの皆様とともにこのeスポーツ業界を盛り上げてまいります。

【株式会社フェルマー会社概要】

■会社名： 株式会社フェルマー

■代表者： 松本 努

■資本金： 8,000,000円

■設 立： 2013年10月

■所在地： 〒153-0051 東京都目黒区上目黒二丁目１５番１４号４階

■TEL： 03-6455-3151

■FAX： 03-6455-3152

■URL： https://fermat.biz/

■事業内容： 海外製品の輸入販売、および海外メーカー代理店事業



【本製品の取扱いご検討の会社・団体様の連絡先】

企業名： 株式会社フェルマー

担当者名： 松本 努/脇山 拓也

TEL： 03-6455-3151

Email： sales_0005@fumo-shop.com