mikke LIVE(ミッケライブ) 3月11日発売の『anan』のタイアップ広告に掲載されました。

株式会社 KUBARU JAPAN

株式会社KUBARU JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田 有紗）が運営するライブ配信サービス「mikke LIVE」(ミッケライブ)は、2026年3月11日(水)に株式会社マガジンハウスが発行する『anan』にmikke LIVEのライバー(配信者)３名がタイアップ広告に掲載されました。

▪️mikke LIVEのアプリサービス概要

mikke LIVEは、「あなたの好きが見つかる」をコンセプトにしたライブ配信プラットフォームです。ライバー（配信者）は自分の“好き”を自由に発信でき、リスナー（視聴者）は共感しながら楽しめるだけでなく、新たな“好き”との出会いも広がります。

また、ライバー同士のバトル機能や、演出豊かなアニメーションギフトにより、配信をより一層盛り上げます。さらにファンクラブに参加することで、ライバーとより近い距離でコミュニケーションを楽しめるのも特長です。

▪️mikke LIVE視聴方法

アプリダウンロード：https://mikkelive.onelink.me/JZbT/PR

無料で「mikke LIVE」アプリダウンロードが可能です。

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。

アプリダウンロードQRコード

▪️『anan』のタイアップ広告掲載について

今回、mikkeLIVEのアプリ内で活躍をしていただいている3名のライバーさんにご協力いただき、タイアップ広告の掲載に至りました。

3名のライバーさんの『anan』独占インタビューや普段のライブ配信とはまた違う3名のお写真もぜひお楽しみください。

▪️今回ご協力いただいた３名のライバーさんからのコメント

こはく★️ さん

こはく★️ さん

登録ID：210071486

コメント「配信を通して、貴重な体験をさせていただけた事がとても新鮮で、光栄なことでした。今の自分を形に残していただき、心から感謝です。」

まなみん👸 さん

まなみん👸 さん

登録ID：210265953

コメント「初めての撮影で緊張しましたが、スタッフさん達のお陰で、暖かい雰囲気で撮影をする事ができました。素敵な経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです。」

汐里さん

汐里さん

登録ID：210109158

コメント「まさか自分が雑誌に載る日が来るなんて夢みたいです。応援してくださったリスナーさんに感謝です！」

▪️『anan』とは

『anan』とは、株式会社マガジンハウスが1970年に創刊した、毎週水曜日発売のオールグラビアライフスタイル女性週刊誌です。創刊以来、「いま輝いている」旬な人、モノ、コトと寄り添い、「すべての“わたし”の、いま好きなこと。」をコンセプトに、大切にしながら紹介している週刊誌です。

anan web公式サイト：https://magazineworld.jp/anan/

▪️mikke LIVEについて

mikke LIVEは、2025年10月16日に正式アプリリリースされた「あなたの好きが見つかる」をコンセプトにしたライブ配信プラットフォームです。ライバー（配信者）は自分の“好き”を自由に発信でき、リスナー（視聴者）は共感しながら楽しめるだけでなく、新たな“好き”との出会いも広がります。

また、ライバー同士のバトル機能や、演出豊かなアニメーションギフトにより、配信をより一層盛り上げます。さらにファンクラブに参加することで、ライバーとより近い距離でコミュニケーションを楽しめるのも特長です。

mikke LIVE(ミッケライブ)

「mikke LIVE」公式HP

：https://mikkelive.jp/

X（旧Twitter）： https://x.com/mikkeLIVE

Instagram： https://www.instagram.com/mikke__live/

Tiktok：https://www.tiktok.com/@mikkelive

▼ライバー希望の方はこちら

https://lin.ee/1LPujul

▪️mikke LIVE(ミッケライブ)視聴方法

アプリダウンロード：https://mikkelive.onelink.me/JZbT/PR

無料で「mikke LIVE」アプリはダウンロードが可能です。

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。

アプリダウンロードQRコード▪️お問い合わせ

会社名 ：株式会社KUBARU JAPAN

担当部署：mikke LIVE 運営事務局

メール：info@mikkelive.com