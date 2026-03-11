扇風機や部屋干しにも使える、1台3役のサーキュレーター F-D237Dを発売 ～パナソニック独自の「1/fゆらぎ」の風に加え、パワフルなのにやさしい風を実現～

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、空気循環に加え、扇風機や部屋干しにも使える1台3役のサーキュレーター『F-D237D』を2026年4月下旬（＊）より発売します。

昨今、物価高騰による電気代上昇を背景に、エアコンだけに頼らず空気循環を工夫して節電につなげたいニーズや、必要な場所だけを効率よく涼しくしたいニーズが広がっています。さらに住宅の狭小化が進む中で、限られた空間で複数の役割を果たすスペースパフォーマンス（スペパ）性や、狭い空間ではさらに気になる静音性への期待も高まっています。

本製品はDCモーター採用で30畳（※1）まで対応するパワフルな循環性能を備えながら、「1/fゆらぎ」の技術や幅広放射グリルが生み出すやわらかな風で扇風機としても使用できます。「1/fゆらぎモード」「部屋干しモード（※2）」「おやすみモード」「急速循環モード（※3）」「おまかせモード」の生活に合わせた5つの運転モードを搭載しており、「1/fゆらぎ」は、リビング扇風機で培った自然の風を計測・分析して生まれたパナソニック独自の技術で、その心地よさを本製品にも搭載しています。また、ギザギザ状の羽根を採用したパナソニック独自の「セレーションファン」により、運転音を最大44 dB（※4）に抑え、長時間使用にも配慮しています。「部屋干しモード（※2）」では、洗濯物が乾きやすい強弱をつけたリズム風で、部屋干し時の送風を効率的に行います。

パナソニックは、空気循環と涼しさを両立したサーキュレーターで、一年を通じて快適な空間を提供します。

＜特長＞

1. 30畳（※1）対応のパワフル循環でも最大44 dB（※4）に抑えた低騒音を実現

2. リビング扇風機で培った独自の「1/fゆらぎ」技術と幅広放射グリルで扇風機としても快適な風を実現

3.「部屋干しモード（※2）」「おやすみモード」など5つの運転モードで、用途に合わせた使い分けが可能

【品名】サーキュレーター

【品番】F-D237D

【メーカー希望小売価格】オープン価格

【発売日】2026年4月下旬（＊）

【月産台数】1800台

※やさしい風：幅広放射グリルによるやさしい風

※1 パナソニック独自の基準による目安。風の到達距離と空間の温度ムラ解消時間を用いたパナソニック独自の基準により目安を設定しています。使用環境によって異なります。

※2 本製品に「除湿」機能はありません。除湿機・換気扇を併用することをおすすめします。

※3 約15分間のみ

※4 風量5運転時（首振りオフ）

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

詳細・仕様については、製品サイトをご覧ください。

https://panasonic.jp/fan/products/F-D237D.html

【お問い合わせ先】

パナソニック 空質・電池・暖房 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-698

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）