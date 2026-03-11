『思い出のカード化プロジェクト』実証実験を経て正式に提供開始｜4月開催の展示会へ出展決定
本プロジェクトは、現地限定のオリジナルデザインにユーザー自身の写真を組み込み、その場で印刷し持ち帰ることで、写真を「保存するもの」から「体験するもの」「コレクションするもの」「共有するもの」へと変える新たな付加価値を提供します。
●プロジェクト概要
株式会社PKBソリューション（本社：滋賀県野洲市）は、2025年12月より「思い出のカード化プロジェクト」の提供を正式に開始いたしました。
本プロジェクトは、サービス提供ではなくプロジェクトへの参画という枠組みで展開しています。
ユーザーの皆さまには、限定デザインカードフレームに自身の写真を組み込んだカードを作成していただき、その場で持ち帰る体験を提供いたします。さらに、印刷場所を問わず同一のコンセプトおよびデザインフレーム様式で利用可能な統一テンプレート仕様を採用しています。これにより、収集する楽しみや施設間・地域内の回遊性を期待できます。また、全国の施設や自治体と連携し、幅広い参加機会を確保することで、コレクション文化の拡大を目指しています。
●実証実験と導入で見えた有効性
本プロジェクトは、2025年2月7日（金）藤沢市江の島の宝探しイベントでの実証実験を始め、計8か所で導入いたしました。
ユーザーアンケートの結果によると、8か所すべてにおいて、参加したユーザーの90％以上からポジティブなコメントおよび高い評価を得ることができました。本プロジェクトは、ユーザーにとって価値のある体験を提供できたことに加え、社会的意義のある取り組みであることも確認することができました。
■コメントの一部抜粋
・手軽にできる
・記念になる
・カードの質がいい
・アプリのダウンロードなどが不要な点が良い
江の島での現地プリンター設置状況
●プロジェクト発足背景
イベントやキャンペーンの思い出を形として残すきっかけを提供するため、2025年2月に「思い出のカード化プロジェクト」を始動いたしました。
当社はこれまで、全国でモバイルキャンペーン向けのシステムを提供してまいりました。しかし、デジタル化の進展により、イベントやキャンペーンに参加しても手元に記念に残るものが少ないという課題を感じておりました。
本プロジェクトは、そうした課題を解決し、《イベント体験をコレクションとして残せる文化》を創出することを目的としています。
●展示会出展のお知らせ
2026年4月8日（水）から4月10日（金）に開催される「インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」に出展いたします。
会場では、実際にカードを印刷していただけるデモンストレーションを行う予定です。また、お時間の都合でデモンストレーションにご参加いただけない方には、印刷済みの思い出化カード・サンプルをお渡しいたします。
ご興味のある方はぜひお立ち寄りください。
（開催概要）
名 称： 第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026
主 催： 株式会社ビジネスガイド社 PIショー事務局
会 期： 2026年4月8日（水）～10日（金）10：00～18：00（最終日のみ17：00まで）
会 場： 東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター
ブース番号： 推し活グッズコーナー No.3059
公式サイト： https://www.pishow.com/73pi/
●お問い合わせ
株式会社ＰＫＢソリューション プレスリリース担当者 宛
電話：03-5577-7888（平日9:00～18:00／土日、休日は除く）
https://www.pkbsolution.co.jp/
＊当社お問い合わせフォームよりお問い合わせください
●株式会社PKBソリューションについて
会社名： 株式会社PKBソリューション
所在地 ： 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1115番地の5
東京支店 ： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目16番地1 いちご神田錦町ビル9階
会社サイト： https://www.pkbsolution.co.jp/
※「思い出のカード化プロジェクト」「思い出化カード」は、株式会社PKBソリューションの登録商標です。