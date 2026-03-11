【ヒルナンデスで紹介】人気のスーツケースシリーズから「フルアルミ×多機能」のハイエンドモデルが新登場［永久保証］

株式会社リベティ

株式会社リベティ（本社：大阪府大阪市）は、テレビ番組「ヒルナンデス」でも紹介され、楽天市場にてランキング1位（※）を獲得した人気シリーズのハイエンドモデルとして「多機能アルミニウムスーツケース」を、2026年2月25日より公式サイトおよび各オンラインショップにて販売開始いたしました。

商品詳細はこちら :https://www.libetee.net/product/aluminum-suitcase/

本製品は、圧倒的な堅牢さと重厚感を備えるフルアルミニウムボディを採用しながら、従来のアルミ製スーツケースでは構造制約から難しかった多機能装備（フロントオープン、USB充電ポート、ドリンクホルダー、スマホスタンド）を実現しました。

出張や移動の多いビジネスパーソンの“欲しかった”を形にし、アルミならではの上質な佇まいで所有感も追求したハイエンドモデルです。

さらに業界でも珍しい「永久保証」を付帯し、長く安心してご使用いただけます。

【開発の背景】

従来のアルミニウムスーツケースは、堅牢性や高級感が評価される一方で、素材特性や構造上の制約から、多機能化が難しいという課題がありました。

そのため市場では、アルミならではの質感や耐久性を前面に出した、シンプルな仕様の商品設計が主流となってきました。

弊社は「アルミの所有感はそのままに、移動をもっとスマートにしたい」という声に応えるため、アルミボディと多機能性の両立を実現する設計を追求。出張や移動の多いビジネスパーソンの使い勝手を起点に、所有感・耐久性・機能性を高次元で融合させたハイエンドモデルとして本商品を開発しました。

ご購入はこちら :https://www.libetee.net/product/aluminum-suitcase/

【商品の特長】

1）フルアルミボディの高耐久設計

ボディ・コーナーガード・フレームに、高純度アルミニウム素材を採用。

航空機にも使用される素材で、外部からの衝撃をしなやかに分散し、破損を防ぎます。

フレームは独自技術により、しなりや歪みが起こりにくい構造を実現。

ファスナータイプと比べて、約5年長くご使用いただけます。



２) 前面ポケットがワンタッチで開閉。”動きを止めずに取り出せる”

前面ポケットがワンタッチで開き、パスポートやPC、ガジェット類の出し入れがスムーズ。

さらに、前面ポケットから本体収納へアクセスできる新構造を採用。スーツケースを全開にせず整理・取り出しが可能です。

３）電車・バス移動で光る "手元でキャスターロック"

キャスターには世界的に評価の高いヒノモト製、最上位静音キャスターを採用。

車内や坂道で動きやすいスーツケースを「キャスターロック」でその場に固定できます。ロック操作は持ち手付近のボタンを上下させるだけで完了。タイヤに触れたり、しゃがむ必要はなく、片手でスムーズに操作できます。

４）移動中の小さな所作を快適にする “外側機能”

ドリンクホルダー／スマホスタンド／USB・Type-C充電ポート／荷物フックを搭載。

ドリンクホルダーはボタンひとつで展開・収納が片手で完了するワンタッチ式です。

「手が塞がってコーヒーが持てない」「買い物袋の置き場がない」など、"欲しかった” を積み重ね、移動中の困りごとをスマートに解決する一台に仕上げました。

商品詳細はこちら :https://www.libetee.net/product/aluminum-suitcase/

【永久保証】

本商品には永久保証が付いています。

初期不良、または修理が不可能な破損が確認された場合は、新品交換にて対応いたします。

また、修理可能な部位については無償で修理を行い、修理後に返送いたします。

「一生モノの相棒スーツケース」を掲げる当社だからこそ、購入後も安心して使い続けていただけるよう、自信の証として『永久保証』とサポート体制を整えています。

【販売情報】

各オンラインショップにてご購入いただけます。

公式サイト：https://www.libetee.net/product/aluminum-suitcase/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/libetee/libetee/

Amazon：https://amzn.asia/d/03AqLAHR

【商品概要】（機内持ち込み可）

商品名：アルミニウム多機能スーツケース

販売価格：54,800円

※公式サイトはオープンセールのため1000円OFFとなっております。

カラー：シルバー/ブラック

サイズ：約36×24×55cm

容量：約40L

重量：約5.6kg

目安：2～4泊

※2026/01/06 17:40 楽天 ジャンル1位 リアルタイムランキング (スーツケース・キャリーバッグ)

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：黒葛原 雪乃

TEL：06-7777-2443

E-mail：libetee125@gmail.com

【会社概要】

会社名：株式会社リベティ (Libetee)

住所：〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場４丁目4-3 心斎橋東急ビル5F

代表者：代表取締役社長 塚本 崚太郎

創立年月日：2021年7月12日

資本金：2000万円

URL：https://www.libetee.net