【日本蓄電池株式会社】山口県柳井市にて系統用蓄電施設「NC柳井市遠崎洛田蓄電所」蓄電池設置開始
日本蓄電池株式会社
日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆原秀一）は、開発を進めているNC柳井市遠崎洛田蓄電所（所在地：山口県柳井市）において系統用蓄電池を設置したことをお知らせいたします。
カーボンニュートラルの推進や再生可能エネルギーの導入拡大が求められる中、電力の安定供給に欠かせない「調整力」の確保は、重要な社会的課題となっています。
当社では、系統用蓄電池事業において、事業に適した用地の選定から、電力会社との各種調整及び必要手続き、最適な蓄電池ソリューションの選定・導入、蓄電所の構築までを一貫して推進しています。
【施設概要】
【会社概要】
■ 日本蓄電池株式会社
会社名：日本蓄電池株式会社（Nippon Chikudenchi Co., Ltd.）
代表者：代表取締役社長 漆原秀一
所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階
事業内容：系統用蓄電池施設の開発・運営
URL：https://nipponchikudenchi.co.jp
■ 株式会社ワイ・ジャスト
会社名：株式会社ワイ・ジャスト（Y-just Co., Ltd.）
代表者：代表取締役社長 遠江光義
所在地：群馬県高崎市栄町1番1号
業務内容：建築・土木・電気設備等の建設工事の請負、設計・管理業務、電気通信業務、不動産取引業務、太陽光発電システム事業、株式会社ヤマダデンキ店舗及び改装店舗の建築指定部材の卸販売、店舗開発のコンサルティング業務、株式会社ヤマダデンキ店舗の営繕業務、LED照明の販売・施工
URL： https://yjust.jp