オンライン診療「クラウドドクター」リアルタイム翻訳機能を86言語へ大幅拡大
オンライン診療プラットフォーム「クラウドドクター」を運営する株式会社クラウドドクター（本社：大阪府大阪市、代表取締役／医師：赤松敬之）は、医師との通話におけるAI自動翻訳機能をアップデートし、対応言語を従来の38言語から86言語へと大幅に拡大いたしました。これにより、世界の大半の言語を網羅し、外国人患者が日本国内で「いつでも、どこでも、母国語で」適切な医療を受けられる体制を強化いたします。
【取り組みの背景】
訪日外国人観光客の急増に加え、日本国内で生活する在留外国人も増加の一途を辿っています。しかし、日本の医療機関において、多言語対応が可能な窓口は限られており、急な体調不良時に「症状を正確に伝えられない」「どこの病院に行けばいいかわからない」という不安が、受診を躊躇させる大きな要因となっていました。
クラウドドクターは、こうした「医療アクセスにおける言語の壁」を解消することが、日本の観光立国としての信頼向上と、多文化共生社会の実現に不可欠であると考え、今回のシステムアップデートを決定いたしました。
【機能の概要】■翻訳方式
医師と患者の音声通話の内容をリアルタイムで相互翻訳しそれぞれのウィンドウに字幕として表示
■対応言語（全86言語）
アイスランド語、アゼルバイジャン語、アフリカーンス語、アムハラ語、
アラビア語（現代標準語）、アルバニア語、アルメニア語、イタリア語、
イボ語、インドネシア語、ウクライナ語、ウズベク語、ウルドゥー語、
エストニア語、英語（イギリス）、英語（オーストラリア）、英語（米国）、
オランダ語、カザフ語、カタルーニャ語、カンナダ語、ガリシア語、韓国語、
キニヤルワンダ語、ギリシャ語、グジャラート語、クメール語、クロアチア語、
コーサ語、ジャワ語、ジョージア語、シンハラ語、スウェーデン語、
ズールー語、ススワート語（スワート語）、ススンダ語（スンダ語）、
スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、セルビア語、ソト語、ソマリ語、
タイ語、タガログ語／フィリピン語、タミル語、チェコ語、中国語（簡体字）、
中国語（繁体字）、ツォンガ語、ツワナ語、テルグ語、デンマーク語、
ドイツ語、トルコ語、日本語、ネパール語、ノルウェー語（ブークモール）、
ハウサ語、バスク語、ハンガリー語、パンジャブ語、ヒンディー語（インド）、
フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ベトナム語、ヘブライ語、
ペルシャ語（ファルシ語）、ベンガル語、ポーランド語、ポルトガル語、
ポルトガル語（ブラジル）、マケドニア語、マラーティー語、マラヤーラム語、
マレー語、ミャンマー語（ビルマ語）、モンゴル語、ヨルバ語、ラオ語、
ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、ヴェンダ語、
北ソト語（セペディ語）
※五十音順
■利用対象
クラウドドクターのすべての診療メニューに対応
【クラウドドクターとは】
「不調を感じたら、すぐに医師の診察」を日常に--。
クラウドドクターは、「待たない、予約しない、最短3分でつながるオンライン診療」というコンセプトのもと、スマートフォンひとつで最短3分、24時間365日、医師に相談・診療・薬の受け取りができるオンライン診療プラットフォームです。
通院の負担を軽減し、自宅や職場からでも専門医の診察が受けられる仕組みにより、医療へのアクセスをもっと日常的なものに変えていきます。
私たちは、「病院に行く前にまずはオンライン診療」と言える未来を目指し、困った時に誰もが迷わず、即時最適な医療と繋がることができる社会の実現に取り組んでいます。
【会社概要】
株式会社クラウドドクター
所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-1-22 野村不動産西梅田ビル12階
設立 ：2024年5月31日
代表者：代表取締役 赤松敬之
事業 ：オンライン診療プラットフォームの開発・運営
URL ：https://cloud-dr.jp/