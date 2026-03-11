【ハイアット リージェンシー 京都】京都の春を味わう「行楽弁当」販売開始

ハイアット リージェンシー 京都京都でのお花見におすすめのお弁当（予約制）

ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）では、オールデイダイニング・カフェ 33で、季節ごとに内容を変えてご用意するホテルメイドのお弁当（お持ち帰り用）を予約制で販売いたします。

第一弾は春の訪れを祝う「行楽弁当」。桜の季節に合わせ、旬の食材を取り入れた彩り豊かな内容に仕立てました。今後は同様のスタイルで、季節ごとに食材や趣向を変えながら通年展開してまいります。

京都の四季を感じていただける味わい。ハイアット リージェンシー 京都ならではの品質とおもてなしの心でお届けいたします。

■ 春限定「行楽弁当」

販売期間：2026年3月23日（月）～2026年4月15日（水）

価格：4,800円（税金込）

ご予約：電話（075-541-3203）、オンライン予約（TableCheck／一休レストラン）

※前日 正午までの要予約

※お受け取りは午前11時30分～午後2時30分まで（カフェ 33にて）

※賞味期限は受け渡し後、4時間以内

※配送は承っておりません

元日本料理・東山の副料理長をはじめとする料理人たちが手がける、和の技法を生かしたホテルメイドのお弁当。培ってきた技と感性を凝縮し、屋外でのお花見やご自宅での集いにもふさわしい一折に仕上げました。桜鯛と筍の旨みを閉じ込めた御飯を中心に、焼き物や煮物、和惣菜をバランスよく構成。

春らしく華やかな彩りとともに、丁寧に仕立てた京都の味をぜひお楽しみください。

＜お品書き＞

・桜鯛と筍御飯 蕗 有馬山椒煮

・牛蒡ぽん酢漬け・半割大根・胡瓜漬け

・和風ローストビーフ 九条葱 粒マスタード味噌

・鱒柚庵焼き・出汁巻玉子・笹巻麩

・鯛の子生姜煮・海老旨煮・赤蒟蒻辛煮

・南京含め煮・管牛蒡・大根白煮・蕗の葉味噌 けしの実

・スナップエンドウ・酢取り茗荷・桜人参

・季の実白酢掛け

・苺・キウイ・オレンジ・ミント

ハイアット リージェンシー 京都では今後も、ホテルクオリティの味わいをより身近にお楽しみいただける新たな取り組みとして、四季折々の食材を取り入れたお弁当を継続的に展開してまいります。

●カフェ 33 公式ウェブサイト

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/cafe-33

ご予約はこちらまで

https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-regency-hyatt-cafe-33/reserve

https://restaurant.ikyu.com/100287?visitorsCount=2

※写真はイメージです。

※内容・メニューなどは変更になる場合がございます。

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、

Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

Instagram： https://www.instagram.com/hyattregencykyoto

facebook： https://www.facebook.com/HyattRegencyKyoto

本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアットホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す用語として使用されています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHyattRegency%2F%3Ffref%3Dts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。