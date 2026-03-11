NECネクサソリューションズ、株式会社スケーターの基幹システムに「EXPLANNER/Ax」を導入 ～汎用機からのオープン化を実現し、ブラックボックス化した業務を可視化・効率化～

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：木下 孝彦、以下 NECネクサソリューションズ）は、株式会社スケーター（本社：奈良県奈良市、代表取締役 社長：鴻池 総一郎、以下 スケーター）にERPシステム「EXPLANNER/Ax（エクスプランナー・エーエックス）」の販売管理システムを導入しました。

スケーターは「"LOVE IN HEART" & "DREAM IN LIVING"」を経営理念に掲げ、人気キャラクターの弁当箱や水筒、ファンシー雑貨など、人々の暮らしに夢や希望、感動を届けるため、様々な家庭用品の企画・製造・販売を行っています。

同社では、長年にわたり汎用機を基幹システムとして運用してきましたが、システムの老朽化とともに、度重なる改修によりシステム内部がブラックボックス化していることが大きな課題となっていました。さらに、日々の業務フローがドキュメント化されておらず、属人的な運用となっていたため、業務の効率化や将来的なDX（デジタルトランスフォーメーション）に向けたシステム刷新が急務となっていました。

そこで、日本独自の商習慣への適合性が高く、分析ツールによる高度なデータの可視化や、外部システムとのスムーズな連携を実現する「EXPLANNER/Ax」を導入しました。

導入効果と今後の展望

「EXPLANNER/Ax」の導入により、長年の課題であったシステムをオープン化するとともに、独自業務を透明性の高いパッケージ標準機能へ集約し、属人化・ブラックボックス化していた業務プロセスを可視化しました。

また、優先出荷制御と専用在庫の自動確保により、計画的な商品供給と出荷業務の最適化を実現、大幅に業務効率化しました。

今後は、可視化された業務プロセスと新たな販売管理システムを基盤として、さらなる業務効率の向上、データ活用による迅速な経営意思決定、および事業の拡大を推進していく予定です。

NECネクサソリューションズは、今後も基幹システム再構築における豊富な知見とITアセスメント力を活かし、レガシーシステムの刷新や業務効率化に課題を抱えるお客様に対し、「EXPLANNER/Ax」をはじめとする最適なソリューションの提供を通じて、企業のDX実現を支援していきます。

【EXPLANNER/Axについて】

「EXPLANNER/Ax」は、NECが50年以上にわたり培ってきたシステム構築のノウハウを結集したERPシステムです。販売・生産・会計・人事給与などの基幹業務を網羅し、豊富な標準機能と高い拡張性により、企業のビジネス成長を支える堅牢なシステム基盤を提供します。

