【セミナー】「弁護士のための生成AI活用《実践講座》 AIとの″対話力″を鍛える-試行錯誤で出力を引き上げるプロンプト実演」開催決定！

▼セミナー概要▼

法律事務所においても活用が広がる「生成AI」。

しかしながら、日々の実務にAIを落とし込むためには、単にプロンプト例を知るだけではなく、自らプロンプトを設計し、検証し、改善することも必要なスキルです。





今回のセミナーは、昨年12月に開催した大好評セミナー「生成AI×弁護士実務-デモで学ぶ！明日から使えるAI活用術-」(https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20251210_archive/index.html?utm_source=prtimes)の《実践講座》！実践的なデモンストレーション・ケーススタディをもとに、「プロンプト設計の基礎」やテクニックのほか、「出力が不十分な場合の改善・修正の考え方」といった、一歩"踏み込んだ"活用方法を解説します。講師は前回同様、国内最大規模の生成AIコミュニティである「#SOZOコラボ(https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/)」の公式アンバサダーのほか、企業のAI顧問も務める加茂翔太郎弁護士です！活用テクニックだけでなく、生成AIと"対話"しながら、試行錯誤する過程を体験してみませんか？

【こんな方におすすめです！】

・実務で生成AIを使っているが、思い通りの回答が得られず試行錯誤している弁護士・職員の方

・思い通りの回答が生成されず、「プロンプトのどこが悪いのか」がわからず悩むことが多い方

・AIとの対話を途中でやめるべきか、 続けるべきかの判断に迷う方

・自分でプロンプトを設計・改善できるスキルを身につけたい方

・前回セミナー（アーカイブ配信）(https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20251210_archive/index.html?utm_source=prtimes)をご視聴いただき、さらに一歩踏み込んで活用したい方

▼セミナー詳細▼

