Minecraftに全40種の万能スキンが登場！『オールラウンドスキンパック』がマーケットプレイスで販売開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、世界的に人気のサンドボックス型ものづくりゲーム『Minecraft』のゲーム内ストアであるマーケットプレイス（https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress(https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress)）にて、『オールラウンドスキンパック（AllRound Skin Pack）』の販売を開始いたしました。

当社は、2018年1月より日本国内の法人として初めて『Official Minecraft Partner』となり、日本国内のクリエイターの作品をマーケットプレイスにて多数販売しています。今回販売を開始した『オールラウンドスキンパック』は、Japan Crafters Unionのプロデュースの元、自由な発想で創作するクリエイターチーム『Melina』の作品です。

本作は、「どんなプレイヤーにも似合う、ちょうどいいスキン」を追求した、究極の汎用スキンパックです。公式のデフォルトスキンの良さを活かしつつ、現代的なデザインのエッセンスを加えた「デフォルトスキン＋（プラス）」とも呼べる仕上がりになっています。

収録されている全40体のスキンは、すべて個別にデザインされており、性別やプレイスタイル、その日の気分やシーンに合わせて自由に着せ替えが可能です。バニラの雰囲気を壊さず、かつ周囲と少し差をつけたいという要望に応えるため、目の描き方や髪の毛のディテール、口の有無など、細部にまでこだわりが詰まっています。Minecraft初心者から、長年遊び続けているベテランまで、ソロでもマルチでも自然に馴染む万能な一着を見つけられるはずです。

＜作品紹介ページ＞

https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/pdp?id=9a3867c1-2584-4957-97a9-2a24fffa07a4

＜販売価格＞

310マインコイン

※「マインコイン」はMinecraft マーケットプレイスでの購入に使用する、ゲーム内通貨です。

※価格は予告なく変更される場合があります。

リアムとサムエルミラとエブリンアレクサンダーノーランとユウマアーリャとクロエ【Minecraft クリエイターチーム『Melina』について】

Minecraftが大好きなクリエイター「モスラ」によるソロプロジェクト。建築もスキンもジャンルを問わず、“作りたいから作る”を原動力に、自由な発想で作品を制作するクリエイターチームです。

【Japan Crafters Unionについて】

【日本のMinecraftを世界へ】Japan Crafters Union(https://crafters-union.jp/)は、Minecraftゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティです。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されています。

インプレスでは今後も継続して新たなクリエイターへの支援を進め、出品コンテンツ数を増加し、国内の様々なMinecraft クリエイターの優れたコンテンツを、日本だけではなく世界中のユーザーに届けてまいります。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。