VISONに“薬育”の拠点誕生 芍薬を核に「自分の薬をつくる」体験型店舗『伊勢くすり本舗』 3月20日開業

ヴィソン多気株式会社

三重県・多気町の食と癒やしのリゾート「VISON［ヴィソン］」のサンセバスチャン通りに、2026年3月20日、新店舗「伊勢くすり本舗」がオープンいたします。

伊勢くすり本舗は、伊勢の地に息づく伝統薬の文化を今に伝える企業です。古来より伊勢は参宮の地として多くの人々が訪れ、旅の道中の健康を支える薬が広まりました。その代表格が、伊勢の伝統薬として知られる「萬金丹（マンキンタン）」です。伊勢くすり本舗は、この萬金丹をはじめとする伝統薬の知恵を大切に守りながら、現代のライフスタイルに合わせた商品開発や提案を行っています。

※写真はイメージです※写真はイメージです

今回のVISON出店店舗では、新たな取り組みとして「薬育」をコンセプトに掲げ、自ら薬をつくる体験型コンテンツを展開いたします。薬育とは、セルフメディケーションの考え方をもとに、自分の身体を知り、自分で選び、自分で整える力を育む取り組みです。

三重県唯一の伝統薬メーカーである「伊勢くすり本舗」は、伊勢の伝統薬を次世代につなぐため、薬を文化的価値と捉え、その文化を発信する拠点としてVISONにオープンいたします。

■ なぜVISONなのか - 薬育の発信拠点として

※写真はイメージです

多気町は、古くから薬草と深いゆかりを持つ土地です。薬草となる天然植物を研究する本草学が息づく地域であり、VISONには、その思想を体現する薬草湯を提供する「本草湯」があります。

このような背景を持つVISONだからこそ、本店舗では来場者が生薬に触れ、処方の考え方を学び、自ら調合する「自分の薬づくり体験」を展開します。この体験を通じて、薬を“ただ買うもの”ではなく、自ら学び、選び、日々の暮らしに活かすものとして見直すきっかけを提供し、VISONから薬育を発信します。

■ 芍薬を象徴に - VISONに芍薬畑が誕生

VISONのロゴマークは「芍薬の花」をモチーフとしています。

芍薬は古来より生薬として用いられてきた代表的な薬草で、花も根も無駄なく活用できる植物です。

伊勢くすり本舗は三重県鈴鹿市に約２ヘクタールの芍薬ファームを有し、農薬や化学肥料を使用せず、約20万本の芍薬を栽培しています。また三重大学との共同研究として、芍薬の花成分の美白効果・抗炎症効果についての研究も進めています。

その栽培と研究のノウハウを活かし、VISON内にも新たに芍薬畑を設け、伊勢くすり本舗がその運営・管理を担います。VISON内で育てられた芍薬をはじめとする薬草は、店舗で提供するカフェメニューやワークショップに活用されるほか、栽培や収穫の過程にも関わっていただくことで、原料が薬や商品へと姿を変えていく一連の流れを「見て・学ぶ」体験を提供することも目的としています。

現在、VISON内の芍薬畑では手作業による栽培が進められており、5月頃には美しい芍薬の花が咲き誇る予定です。VISONの風景の一部として芍薬畑が広がることで、訪れる人々に薬草文化をより身近に感じていただける空間を創出します。

VISON内芍薬畑（3/9撮影）

また店舗では芍薬を象徴的存在として位置づけ、芍薬を使用した商品を中心に展開いたします。

＜芍薬・薬草コーナー＞

・ 芍薬の化粧品

・ 芍薬コーディアルシロップ

・ 芍薬ハーブボール（満月）

・ 芍薬エキス染め抗菌消臭タオル、洋服

・ 芍薬甘草湯

※「芍薬甘草湯」に使用する原材料の一部には、地元多気町の県立相可高校生産経済科の生徒が育てた原材料も活用

その他、芍薬を利用した「オリジナルハーブティ作り」「入浴剤作り」のワークショップイベント等も予定しています。

■ 伝統薬会社が手掛けるカフェ

店内にはカフェスペースを併設し、三重県産、または、VISON内の芍薬畑で育ったオーガニックハーブなどを使用した手摘みのフレッシュハーブティー、ライムソーダ、レモネードを提供いたします。また、芍薬の花を練り込んだ米粉のクッキーやパウンドケーキ（グルテンフリー）もお楽しみいただけます。単なるカフェではなく、医薬のプロが手掛ける“身体を整えるカフェ”として、新たな価値を提案します。

■ 今後の展開-セルフメディケーションを推進

今後は、芍薬を用いたパーソナルフレグランス体験を通じて、自身のマインドフルネスを取り戻し、自身の内面と向き合う「ヒーリングスペース」を展開する予定です。

また鈴鹿医療科学大学と連携し、伊勢志摩のあおさや松阪のハナビラダケなど地域素材を原料とした、オリジナルの「VISONサプリ（仮称）」を開発中。VISONの新たなオリジナル土産としての定着を目ざします。

■ 店舗概要

店舗名：伊勢くすり本舗

所在地：三重県多気郡多気町ヴィソン672-1サンセバスチャン通り11

オープン日：2026年3月20日（金・祝）

営業時間：10:00～18:00

電話番号：設置予定

■運営会社 伊勢くすり本舗株式会社

伊勢で600年の歴史のある伝統薬『萬金丹』や家伝薬『おはらい丸』をはじめ、伊勢神宮内宮門前町に店舗を構え、萬金丹関連商品『萬金飴』『萬金コーラ』などを販売。約20年前から芍薬等の栽培を開始し、現在2.5㏊の畑で20万本の花が咲く日本最大級の芍薬畑（農薬・化学肥料不使用）で観光事業も展開しています。

オープンに先立ち、メディア向けの内覧会を開催いたします。

メディアの皆様宛てのご案内をご覧いただき、ぜひご取材をご検討いただけますと幸いです。

VISON [ヴィソン] https://vison.jp/(https://vison.jp/)

東京ドーム24個分（約119ha）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業施設です。

＜VISONの駐車料金が無料になりました＞

2026年3月1日（日）より、VISON施設内の駐車場を無料でご利用いただけるようになりました。

VISON の駐車場は約 2,000 台を収容可能。

観光・お食事・お買い物など、さまざまなシーンでこれまで以上にご利用いただきやすくなりました。

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846