J-beauty Huntコミュニティ「J-bees」誕生　メンバー投票で決定したロゴとともに、新メニュー「OCHA-KAI」「COFFEE TALK」をローンチ

トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子、東証グロース上場：証券コード6069）の完全子会社であるCosme Hunt Inc.（所在地：カリフォルニア州サンフランシスコ、代表取締役社長：Mai Takahashi）が運営する「J-beauty Hunt」は、日本のビューティーを世界に発信する「J-beauty Hunt」のコミュニティおよびメンバーの愛称を「J-bees（ジェイビーズ）」と命名し、メンバー投票によって選ばれた公式ロゴが2026年2月27日に決定いたしました。この決定を記念して、日本ブランドの海外展開を支援する新たな座談会メニュー「OCHA-KAI（お茶会）」と「COFFEE TALK」を正式にローンチいたします。

- 「J-bees」に込めた想い

J-beesという名前には、多様で美しい花々を訪れる蜂（bees）のように、日本の多彩なビューティーを探し求め、その魅力を広めていくというメッセージが込められています。花から花へと飛び回り、受粉を助ける蜂のように、J-beesメンバーは日本のビューティーと世界をつなぐ架け橋となり、J-beautyの魅力を国境を越えて届けます。

・J-beauty × bees（蜂） = J-bees

・多様な花（Diverse Beauty）を訪れる蜂のように

・J-beautyの魅力を世界中に届けるコミュニティ

- メンバー投票で決定したロゴデザイン

2月27日（金）、「J-beauty Hunt Meetup in TOKYO」を開催 ― 14か国以上から集結

J-beesコミュニティの正式ローンチとロゴ発表を記念して、2026年2月27日（金）夜、都内にて「J-beauty Hunt Meetup in TOKYO」を開催いたしました。

当日は、出身国が14か国以上におよぶ日本在住J-beesをはじめ、日本のビューティーに関心を持つ外国籍の方々、日本ブランドの関係者、メディア関係者が一堂に会しました。

会場では、新しく決定したJ-beesロゴのお披露目とともに、メンバー同士が活発に交流。日本を代表するメーカーのアイテムのタッチアップコーナーでは、お気に入りのJ-beautyスキンケアアイテムやコスメ、ヘアケアなど、様々な話題に花が咲き、国境を越えたビューティー談義で大いに盛り上がりました。

一方で、参加者からは「もっとメイクアップの方法を知りたい」「日本式のケア方法を学びたい」といった声も多く寄せられ、J-beautyへのさらなる理解を深めたいという熱い想いが伝わってきました。

「J-beauty Hunt Meetup in TOKYO」でコミュニティメンバーの投票によりロゴを決定

J-beesのロゴは、「J-beauty Hunt Meetup in TOKYO」においてコミュニティメンバー自身による投票で選ばれました。

蜂をモチーフにしたデザインには、「多様性」「つながり」「発信力」という3つの価値観が表現されており、J-beautyを愛し、その魅力を世界に伝えるメンバーの情熱が込められています。

ロゴデザイナーのコメント

シンプルな一筆書きの蜂のモチーフをベースに、伝統文様である亀甲と蜂の巣をイメージした六角形のモチーフで構成したデザイン。

星型はそれぞれが美容の情報を持ち寄るイメージを表現しています。

メンバー参加型でロゴが決定したことは、J-beesコミュニティが単なる情報発信の場ではなく、メンバー一人ひとりの声を大切にする、共創のプラットフォームであることを象徴しています。

- 新メニュー「OCHA-KAI」「COFFEE TALK」で、リアルな声を海外へ

OCHA-KAI（お茶会）

オフラインで開催する座談会

東京都内在住の外国籍の方々を対象に、都内で対面形式の交流会を開催。日本のビューティー製品の体験・試用、参加者へのインタビュー、海外視点からのフィードバック収集などを行います。海外展開前のターゲットユーザーのリアルな反応確認や、グローバルスタンダードへの対応についてのヒアリング、インバウンド需要の把握などが可能です。

COFFEE TALK

オンラインで開催する国際的な座談会

日本国内および米国在住の外国籍の方々を対象に、オンラインでカジュアルな座談会を開催。日本の新商品やトレンドについての意見、各国の美容トレンド比較、グローバル市場で求められる要素のディスカッションなどを実施。米国市場と日本国内におけるインバウンドの両方の視点を同時に収集でき、商品開発の初期段階から海外視点を取り入れたリサーチが可能です。

- J-beauty Huntの今後の展開

「unfiltered J-beauty, straight from TOKYO」をタグラインに掲げるJ-beauty Huntは、日本のありのままのビューティー情報を世界に届けることをミッションとしています。

J-beesコミュニティを通じて、より多くのクリエイター、インフルエンサー、ビューティー愛好家とつながり、日本ブランドのグローバル展開を支援するとともに、インバウンド需要の活性化にも貢献してまいります。

今後も、リアルタイムな市場インサイトの共有、商品開発段階からのフィードバック収集、海外向けコンテンツ制作支援など、さまざまな取り組みを展開する予定です。

