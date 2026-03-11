【ゼッテリア】店内手仕込みのジューシーでBIGな竜田チキンが登場！ゼッテリア「竜田チキンバーガーフェア」開催！
ゼッテリアは、店内手仕込みならではのサクッとジューシーでBIG※1な竜田チキンをお楽しみいただける「竜田チキンバーガーフェア」を開催します。
「チキン南蛮 タルタルバーガー」は、醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏モモ肉を、店内で1枚ずつ衣付けして揚げた竜田チキンに、まろやかな甘みが特長の九州醤油や黒酢、刻んだ玉ねぎなどを合わせた特製甘酢ダレをかけ、特製タルタルソース、千切りキャベツなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。バンズからはみ出るほどBIGな竜田チキンは、ボリューム満点な見た目で食べごたえがあります。甘みと酸味のバランスが絶妙な甘酢ダレと、まろやかでコクのある特製タルタルソースは相性抜群です。本格的なチキン南蛮の味わいをバーガーで手軽にお楽しみください。
また、竜田チキンに自社製の食べるラー油やシャキシャキ食感の白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせた「油淋鶏バーガー」も販売します。
食べるラー油の香ばしいニンニクの味わいと程よい辛み、白髪ねぎの風味が竜田チキンの旨みを引き立てます。
ぜひこの機会に、ゼッテリアの「竜田チキンバーガーフェア」をお楽しみください。
※ 表示価格は全て税込です。
※ 一部店舗を除く246店舗で販売予定です。（3月11日時点）
※ 4月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。
※1 当社で販売している、フェア商品以外のチキンバーガーとの比較です。
【商品概要】
New!!
商品名：チキン南蛮 タルタルバーガー
価格：560円
商品概要：醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏モモ肉を、店内で１枚ずつ衣付けして揚げた竜田チキンに、まろやかな甘みが特長の九州醤油や黒酢、刻んだ玉ねぎなどを合わせた特製甘酢ダレをかけ、特製タルタルソース、千切りキャベツなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。
New!!
商品名：油淋鶏バーガー
価格：590円
商品概要：竜田チキンに自社製の食べるラー油やシャキシャキ食感の白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせた一品です。食べるラー油の香ばしいニンニクの味わいと程よい辛み、白髪ねぎの風味が竜田チキンの旨みを引き立てます。