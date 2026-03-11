チームラボフォレスト（福岡）、「つかまえて集める森」が恐竜の森に。様々な恐竜を捕まえ、観察し、コレクション図鑑をつくる《つかまえて集める恐竜の森》を、3月20日(金)から公開。

チームラボ株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Mxa5jyIfnkQ ]

チームラボによる福岡市の常設ミュージアム「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券(https://www.teamlab.art/jp/e/forest/)」（以下、チームラボフォレスト）では、3月20日(金・祝）より、新たな作品《つかまえて集める恐竜の森(https://www.teamlab.art/jp/ew/collecting_dinosaurforest_forest/forest/)》を公開します。

《つかまえて集める恐竜の森(https://www.teamlab.art/jp/ew/collecting_dinosaurforest_forest/forest/)》に住む恐竜は、近づいたり触れたりすると、逃げたり振り向いたりします。スマートフォンを片手に作品空間を探索し、さまざまな恐竜を捕まえ、観察し、自分だけのコレクション図鑑をつくることができます。

つかまえて集める恐竜の森

チームラボ《つかまえて集める恐竜の森(https://www.teamlab.art/jp/ew/collecting_dinosaurforest_forest/forest/)》(C)チームラボ

自らの身体で探索し、発見し、捕まえ、観察し、知を集め、好奇心を広げていくことをコンセプトにした教育的プロジェクト。

恐竜の森には、太古の動物が住んでいます。動物に近づいたり、触ったりすると、逃げたり、振り向いたりします。様々な恐竜などの太古の動物を捕まえ、観察し、自分のコレクション図鑑をつくっていきます。

スマートフォンのカメラで、空間を歩いている動物を見て、そのカメラに映っている動物に「観察の目」を放つと、現実の空間に飛びます。「観察の目」が動物に当たると空間からその動物は消え、自分のスマートフォンに入り、コレクションされます。

捕まえた動物を、カメラで見えている場所にスワイプすると、リリースされ、その場所に戻ります。

また、好きな場所で「観察のあみ」を投げ込むと、足元に「観察のあみ」が張られます。まわりの人々と協力しながら、身体を使って、動物を「観察のあみ」に追い込むと、動物は空間から消え、同じように図鑑にコレクションされます。

コレクション図鑑は、同じ動物でも、捕まえれば捕まえるほど、より詳しい情報が書き込まれていきます。

チームラボフォレスト

チームラボフォレストは、アートコレクティブ・チームラボによる「つかまえて集める森」と「運動の森」からなる新しい概念のミュージアムです。

「つかまえて集める森」は、“つかまえ、集め、観察する”をコンセプトに、自らの身体で探索し、発見し、捕まえ、そして、自ら捕まえたものをきっかけに興味を広げていくことを主眼とした新しい「学びの空間」です。スマートフォンを片手に探索し、様々な動物を捕まえ、観察し、自分のコレクション図鑑をつくっていきます。

「運動の森」は、「世界を身体で認識し、立体的に考える」をコンセプトに、空間認識能力を鍛える新しい「創造的運動空間」です。複雑で立体的な空間で、強い身体性を伴って、身体ごとインタラクティブな世界に没入します。

チームラボフォレストは、みずほPayPayドーム隣の「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」内に常設。

ハイライト動画「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券(https://www.teamlab.art/jp/e/forest/)」 みずほPayPayドーム福岡隣, 福岡 (C)️ チームラボ

チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券

https://www.teamlab.art/jp/e/forest/

会場: BOSS E・ZO FUKUOKA 5階（みずほPayPayドーム隣）

福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6(https://goo.gl/maps/wgW1ppEB96csayb37)