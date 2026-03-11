2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP 出場決定および報道関係者向け練習公開の実施について
日本電気株式会社
本記者会見はメディア関係者の皆さまのみを対象としております。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51247/table/107_1_711fabc82a20222ad50d3fc1849e4d23.jpg?v=202603110151 ]
チャンピオンシップに向け、チーム一丸となって準備を進めております。
平素よりNECレッドロケッツ川崎に多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、NECレッドロケッツ川崎は2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIPへの出場が決定いたしました。
日頃より各種メディアを通じて本チームをお取り上げいただき、心より御礼申し上げます。
今シーズンはホームゲームの観客動員数も昨季を大きく上回り、多くの皆さまにご来場いただいております。これもひとえに、報道関係者の皆さまのご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。
さて、チャンピオンシップに向け、下記の通り報道関係者の皆さまを対象とした練習公開を実施いたします。ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。
本記者会見はメディア関係者の皆さまのみを対象としております。
一般の皆さまのご参加はご遠慮いただいておりますので何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51247/table/107_1_711fabc82a20222ad50d3fc1849e4d23.jpg?v=202603110151 ]
参加登録方法
下記URLのフォームに必要事項をご入力の上、申請いただきますようお願い致します。
（※３月３０日（月）２３：５９〆）
アリーナへは、人数制限（各社３名まで）がございますので予めご了承ください。
https://forms.office.com/r/euPYszYn8W
チャンピオンシップに向け、チーム一丸となって準備を進めております。
ぜひ現地にて、熱を帯びていくチームの現在地をご取材いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ
NECレッドロケッツ川崎 広報・プロモーション担当
廣瀬 七海（Hirose Nanami）
Mall：red-community@mlsig.jp.nec.com