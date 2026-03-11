＜NIKE SWIM＞骨格タイプをヒントに設計された、3スタイルから選べる新シリーズ「SELECT(セレクト) YOU(ユー)」新発売

フットマーク株式会社

SELECT YOU（セレクトユー）

創業80年の水泳用品メーカー・フットマーク株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：磯部徳史）は、NIKE SWIMブランドより、骨格タイプの考え方をヒントに開発した大人向け水着シリーズ「SELECT YOU（セレクトユー）」を2026年3月11日（水）より発売いたします。

「SELECT YOU」はストレート・ウェーブ・ナチュラルの3スタイル展開で、服を選ぶ感覚で“似合う”一着に出会える設計が特長です。価格は15,400～15,950円（税込小売希望価格）、サイズはS～XLの4サイズ展開、カラーはそれぞれブラック、グレー、ブルーの3色で、フットマークオンラインショップなどで販売いたします。

「SELECT YOU」特設サイト :https://www.ukiuki.jp/nike-swim/2026ss/select-you/

【開発背景】

SELECT YOUの企画開発は、「自分に似合う水着がわからない」「水着選びって難しい」そんな声をきっかけに始まりました。

近年、健康やボディメイクへの関心が高まる一方で、売り場では、“泳力や年齢で水着を選ばざるを得ない”という迷いの声を多く耳にします。本当はデザインも楽しみたいのに、「今の自分に合っているのか分からない」という不安が、最初の一歩をためらわせてしまう現状がありました。

そこで私たちは、“骨格タイプ”という視点に着目しました。体のラインという客観的なヒントをもとに選べる仕組みがあれば、泳力や年齢、体型カバーにとらわれず、「自分に似合うから」選ぶことができます。

SELECT YOUは、自分の“いま”を肯定しながら、水着を選ぶ時間が少し前向きで安心できるものにしたいという発想から生まれました。

【シリーズコンセプト】

自分のスタイルが分かるチャート

骨格タイプ別の理論的アプローチで、選ぶストレスから「納得感」へ

ストレート・ナチュラル・ウェーブの3スタイルそれぞれの個性に合わせた独自デザイン。ファッションの定番である骨格診断の理論を取り入れることで、「自分に似合う理由」に納得して選べる安心感を提供します。水着売り場での「何を選べばいいかわからない」という迷いを、自分にぴったりの一着を見つける楽しさへと変えます。

【商品の機能（骨格別設計のこだわり）】

STRAIGHT STYLE

1. STRAIGHT STYLE（ストレートタイプの人におすすめ）

身体の立体感を活かしつつ、スッキリとした印象を与える設計

☑上半身スッキリ： フロントからサイドにかけて配されたIラインステッチが、視線を中央に集め、上半身をコンパクトに。ショートスリーブで二の腕をカバー。

☑すっきり見えディティール： 肩回りのフィット感と、首元の適度な開きにより、立体的な体型をシャープに。

☑腰回りシルエット：2in1ラップスカートですっきりとしたボトムスラインを実現。腰回りのシルエットをコンパクトに整える。

WAVE STYLE

2.WAVE STYLE（ウェーブタイプの人におすすめ）

下半身のラインを柔らかく整える設計

☑バランスを整える： アンダーバスト位置にある曲線的な切り替えラインが視線を上半身に誘導。

☑似合わせデザイン：寂しく見えやすいデコルテまわりに、立ち襟デザインを施すことで全身のバランスを自然に整える。

☑下半身すっきり：ボトムスは「フレアフィットショーツ」を採用し、身体のラインを拾いすぎず優しく包み込むようなシルエットに。

NATURAL STYLE

3. NATURAL STYLE（ナチュラルタイプの人におすすめ）

骨格感を拾いすぎずに着こなす設計。

☑ゆったりシルエット： 体のラインを拾わないゆったりとしたシルエットが肩回りや腰回りのフレーム感を優しくカバー。ラフで洗練された印象に。

☑レイヤードデザイン： インナーブラトップ×オーバーサイズトップスのレイヤード。内側からのぞく差し色が、着こなしにさりげないアクセントをプラス。

☑インナーブラトップ：一枚でもミニマルに着こなせるアイテム。使用シーンに合わせたスタイリングを楽しめる。

【開発者の声】

SELECT YOUは、水泳やフィットネスに興味はあるがまだ一歩踏み出せていない人や、ジムや温浴施設、久しぶりのプールなど、日常の延長線上で水着が必要になるシーンに向けて、「何を選べばいいか分からない」という迷いを感じる方にこそ、手に取っていただきたいシリーズです。

全身を隠すためでも、無理に自信を持たせるための水着でもありません。水着を選ぶときに、「これなら着てみたい」「自分って思ったよりいい感じかも」と思える瞬間をつくることを大切に企画をしました。

【フットマークとNIKE SWIMについて】

2011年よりライセンス契約を結び、企画製造販売をフットマークが行っています。レディースフィットネスカテゴリーにおいては、日本市場のスイマーひとりひとりのニーズに寄り添い、開発に取り組んでいます。

【商品概要】

【会社概要】

会社名 ： フットマーク株式会社

所在地 ： 東京都墨田区緑2-7-12

設立 ： 1950年4月28日(創業1946年)

代表者 ： 代表取締役社長 磯部 徳史

資本金 ： 8,500万円

事業内容： 水泳用品・介護用品・健康スポーツインナーの企画、製造、販売

URL ：https://www.footmark.co.jp/