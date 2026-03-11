～藍屋に春の味覚が集結～春彩の「ばらちらし」や活〆真鯛の「釜めし」が登場！麹パワーで整える、“八海山こうじ”使用の美膳メニューも

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する和食レストラン「藍屋」では、2026年3月5日（木）に、グランドメニューの改定を行い、春にピッタリなメニューを販売しております。

■詳細URL ：https://www.skylark.co.jp/aiya/(https://www.skylark.co.jp/aiya/)

■フェアメニュー：https://www.skylark.co.jp/aiya/menu/fair/index.html(https://www.skylark.co.jp/aiya/menu/fair/index.html)

【 藍屋 春のおすすめメニュー 】

１. グランドメニューが春のリニューアル！「本まぐろ」など、彩り豊かな具材10種のばらちらしや「八海山こうじ」使用の御膳、「浜名湖産クイーンうなぎ」が登場。

２. 藍屋のゆったりとした空間で楽しめるこだわりの藍屋の和茶や、日本各地の地酒とともに味わう「富山県産ほたるいか」「筍」など春おつまみもおすすめ。

３. 春のお祝いにもぴったりな、炊き立て「天草産活〆真鯛」の釜めしや「大車海老」と「春の山菜」を味わえる天丼など期間限定メニューも充実！

※春をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

※期間限定メニューは、無くなり次第終了となります

藍屋 おすすめ春メニュー

■対象店舗

藍屋全店

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がございます

■対象期間

2026年3月5日（木）～ 2026年7月22日（水）

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10%を加算させていただきます

■対象メニュー

【3/5スタート】新名物も！？新作続々｜10種の具材をたっぷり丼に盛り付けたばらちらしや、麹メニュー、こだわりのうなぎメニューが仲間入り

＼見た目からも春らしい、彩り豊かなお寿司膳／

藍屋の口福ばらちらし

1,999円（税込2,199円）

味わいがしっかりとした天草産の活〆真鯛や食感のアクセントになる北海道産ほたて、青森県産いかなど、日本各地の厳選食材を堪能いただけます。本まぐろやうにも盛り込んだ目にも華やかな一品です。

【ちらし寿司の中身】

うに・いくら・本まぐろ・天草産活〆真鯛・北海道産ほたて・青森県産いか・背トロサーモン・海老・穴子・玉子

※一部店舗では内容が異なる場合がございます

＼心も体も喜ぶ「八海山こうじ」を使用した麹メニュー／

麹づくしの発酵美膳《鮭》

2,099円（税込2,309円）

＜ミニあまさけ付き＞

ほどよい厚みの銀鮭を醤油麹でじっくり漬け込み、旨味とコクをとじこめました。野菜せいろ蒸しに添えたぽん酢にも「八海山こうじ」を使用しており、麹由来の濃厚な旨味を堪能いただけます。

麹づくしの発酵美膳《豚》

2,099円（税込2,309円）

＜ミニあまさけ付き＞

越後の恵みの中で育った、桜雪もち豚の柔らかな旨味を塩麹が引き立てます。口の中でとろけるやわらかさとジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

＼専門店に挑む！希少なメスを厳選使用した浜名湖産のクイーンうなぎメニュー／

浜名湖産うな重膳

3,949円（税込4,344円）

薄い皮にのった上質な脂と濃厚な旨味、ふっくら感が絶品のうなぎを味わえる御膳です。希少なメスである「クイーンうなぎ」のみを使用しており、メス個体だからこそ味わえる気品のある口溶けを心ゆくまでご堪能いただけます。

うなぎは安定した気候の元、健やかに育てられた浜名湖産のものを使用しています。

※一部店舗では価格・内容が異なる場合がございます

【3/5スタート】昼も夜も楽しめる新作｜お酒の種類も多数揃える藍屋ならではの小皿メニューの新作や、こだわりの藍屋の和茶・甘味が登場

《藍屋の和茶》

静岡産べにふうき和紅茶

480円（税込528円）

香り豊かで甘く、華やかな香りとしっかりした味わいが楽しめます。

静岡産 安倍川 本山茶（ほんやまちゃ）

480円（税込528円）

爽やかな香りとまとやかな旨味が特長です。

《藍屋の酒肴》

全国各地の銘酒が勢揃い！

［数量限定］

紀土（きっど） 純米 和歌山

［グラス］

799円（税込879円）

［数量限定］

羽根屋（はねや） 特別純米 富山

［グラス］

799円（税込879円）

作（ざく） 純米大吟醸 三重

［グラス］

899円（税込989円）

水芭蕉（みずばしょう） 純米吟醸 群馬

［グラス］

849円（税込934円）

お酒と相性抜群な小皿メニューも

［期間限定］

春の山菜天ぷら

1,699円（税込1,869円）

［ハーフ］899円（税込989円）

［期間限定］

富山県産ほたるいかと筍の陶板焼き

899円（税込989円）

長崎県産あじフライ

［1枚］599円（税込659円）

［2枚］1,050円（税込1,155円）

にしんと筍の炊き合わせ

699円（税込769円）

※期間限定・数量限定商品は、無くなり次第となります

【3/5スタート】期間限定の春フェアメニュー｜お祝い事にも嬉しい「真鯛」の釜めしや、春のおいしさをぎゅっと詰めた天丼が限定登場！

※以下メニューは販売期間が異なります。2026年3月5日（木）～ 2026年4月15日（水）を予定

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

天草産活〆真鯛の炊き立て釜めし膳

2,599円（税込2,859円）

真鯛の旨味が沁みわたる炊き立ての釜めしをご用意。2種のお造りと選べる主菜で、自分好みのセットをつくっていただけます。最後は藍屋自慢の出汁でお茶漬けに。じんわり広がる味わいを最後の一口までお召し上がりいただけます。

※一部店舗では価格・内容が異なる場合がございます

大車海老と山菜の春天丼

2,199円（税込2,419円）

希少価値の高い大車海老と3種の山菜、藍屋自慢のほたるいかの天ぷらをのせた、春の天丼です。サクッと揚げた衣の中で、じゅわ～っと広がる素材の旨味を味わえます。

【天丼の中身】

大車海老・富山県産ほたるいか・きす・筍・たらの芽・こごみ・かぼちゃ

※春をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

山菜天めかぶそばと小丼セット

2,578円（税込2,836円）

三陸産のめかぶをつかったそばは一口ごとに磯の香りが広がります。添えられた春の山菜の天ぷらと相性抜群です。また、小丼は4種から選べ、海の幸・山の幸を一度にお楽しみいただけます。

※画像はイメージです

藍屋について

藍屋は1983年に誕生、現在は関東近郊に31店舗を構えるすかいらーくグループの和食レストランです。日常使いの定食・麺料理から、プチ贅沢なお食事シーンにぴったりの御膳・松花堂弁当、ハレの日を彩る宴会コースなど、身近でありながら本格的な和食を提供しています。挽ぐるみそば粉を使用した香り高い「石臼挽き二八そば」、国産小麦を使用した「武蔵野うどん」など素材にこだわった専門店にも劣らない本格メニューの数々、杜氏が醸した地酒、ジャパニーズウイスキーなど良質な酒を豊富に取り揃えています。

《藍屋のこだわりポイント》

ブランド情報

- 普段のお食事から特別な日の御膳、スイーツまで豊富なラインアップ。そば・うどん、天ぷら、刺身、肉料理をはじめとする豊富な和食メニューに加え、四季折々の食材を取り入れた限定メニューも多数ご用意。幅広い年代を意識し、ご家族でお越しの方にもお選びいただきやすいメニューを揃えています。- 落ち着いた和の店内で、まるで料亭のような“くつろぎ”を感じられる空間。ゆったりとした雰囲気と暖かいおもてなしで、様々なシーンにご利用いただけます。テーブル席・個室・お座敷など、少人数の気軽なお集まりにも、お祝いの宴席・法事にもご利用いただけるお席をご用意しています。※画像はイメージです。お席のタイプは店舗により異なります

●藍屋ホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/aiya/

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

