株式会社シーアンドエーソリューションとのダイヤモンドパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社シーアンドエーソリューションと、オフィシャルパートナー契約（ダイヤモンドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

ダイヤモンドパートナー契約内容

■内容

・ポスター広告掲出

・ジュニアユースユニフォーム（パンツ後ろスペース）への広告掲出

・ホーリーくんユニフォーム（パンツスペース）への広告掲出

・メインスタンドバナーへの広告掲出

・クノファビユニフォーム（背中下スペース）への広告掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社シーアンドエーソリューション 代表取締役 小林 英雄 様よりファン・サポーターの皆さまへ

私たち株式会社シーアンドエーソリューションは、社会インフラを支えるシステム開発を、企画から保守まで一貫して担う受託開発企業です。金融、鉄道、製薬、エネルギーなど、日常生活に欠かせない分野で大手企業様と直接契約し、**「業務システムの宮大工」**として、丁寧さ・誠実さ・技術力を大切にしながら、一つ一つの業務に真摯に向き合ってきました。

茨城県を拠点としつつ、東京・新橋にも支社を展開し、地域に根ざした企業として、仲間と共に学び、成長し続けられる環境づくりにも力を注いでいます。「地域で働き、地域で技術を高め、地域へ還元していく」--このサイクルを大切にしながら、地域社会の発展に貢献することを使命としています。

このたびは、水戸ホーリーホック様の Ｊ１昇格およびＪ２優勝という歴史的快挙を心よりお祝い申し上げます。

地域の誇りとなるこの成果は、選手・スタッフの皆様の努力はもちろん、支える地域全体の熱い想いがひとつになって生まれたものだと感じております。私たちは、その新たな挑戦をより力強く支えるべく、これまでのエメラルドパートナーから ダイヤモンドパートナーへと契約を更新いたしました。当社は 2022年より水戸ホーリーホック様のスポンサーとして歩みを共にしてまいりました。クラブが掲げる「スポーツの力で地域を元気にする」という理念は、私たち自身が大切にしている地域貢献の姿勢と深く響き合うものです。昨シーズン、地域全体が一つの輪となって勝ち取った昇格と優勝は、日々積み重ねてきた挑戦が確かな成果へとつながることを、改めて私たちに示してくれました。そして「想いは必ず形にできる」というクラブの姿勢は、企業活動に向き合う私たちにも大きな勇気と学びを与えてくれています。

クラブの挑戦は地域の力となり、地域の応援はクラブの力となる。その好循環をさらに大きく育てていくため、

私たちはスポンサーとして、そして地域の一員として、これまで以上に寄り添い、支え続けてまいります。 歴史をつくったその勢いのまま、Ｊ１でも新たな風を巻き起こしてください！

法人概要

■法人名

株式会社シーアンドエーソリューション

■所在地

茨城県ひたちなか市東石川3-1-3 C&Aビル

■代表者

代表取締役 小林 英雄

■事業概要

システムソリューション、システムエンジニアリングサービス、ネットワークエンジニアリングサービス、ソフトウェア受託開発、システム維持・保守

■URL

http://canda.co.jp/