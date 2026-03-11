3,000人以上のリアルな声を反映したカリキュラム実践型の「生成AIセミナー」を開催。3月11日（水）より予約開始
ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、3月11日（水）より、弊社サイト上で、3,000人以上の事前アンケートに基づいて設計した「生成AIセミナー」（入門編 980円、ビジネス編 2,980円、いずれも税込）の予約販売を開始いたします。
本セミナーは、3月25日（水）の「入門編」を皮切りに、全3回、Zoomウェビナーで開催いたします。
AIオンラインスクール セナリ学院 校長の平野友康氏を講師に迎え、実演を見ながら一緒に作品を制作する“実践型”が特長です。AIの新常識となりつつある”音声入力”を軸に、企画書作成やドキュメント生成、さらにはHTMLツール開発まで、即戦力のスキルを習得できます。AIを使ったことがない方でも、基本操作から一歩ずつ着実に習得できる再現性の高い内容です。また、セミナー終了後にはセミナーの動画を配信します。動画を見ながら何度でも復習でき、当日参加できなくても、後から自分のペースでじっくり学べます。
なお、本セミナーの販売は、2026年3月31日（火）までです。それまでにご購入いただければ、後日、見逃し配信により、何度でもご視聴いただけます。
【 セミナーについて 】
レベルや目的に合わせて、入門編とビジネス編（基本・応用）の2コースから選べます。ビジネス利用が目的の場合も、まず入門編で音声入力の基礎を習得いただくことをおすすめします。
いずれのセミナーも、Zoomウェビナーを使用し、オンラインで開催します。
■入門編（980円・税込）
開催日時：3月25日(水) 19:00～21:00（2時間）
対象：AIを1から学びたい方
内容：・音声入力で生成AIの力を引き出す方法
・企画書作成
・画像生成
・ディープリサーチの方法とリサーチ内容の要約
■ビジネス編（2,980円・税込）
対象：AIをビジネスの場面で活用したい方
＜ 基本 ＞
開催日時：3月31日(火) 19:00～21:00（2時間）
内容：・プロンプト(指示)とプロット(設計図)の概念
・ドキュメント生成
＜ 応用 ＞
開催日時：4月2日(木) 19:00～21:00（2時間）
内容：・NanoBanana Proでプレゼン・報告を生成
・HTMLツール開発
【 本セミナーの特長 】
■デジタルメディアの先駆者の平野友康氏が直接指導
セナリ学院を運営する平野友康氏が、実践的なノウハウを伝授。
＜ 講師プロフィール ＞
平野友康氏
テレポート株式会社CEO
セナリ学院 校長 参加者3,000名超の生成AI特化型オンラインスクールを運営
デジタルメディアの先駆者として、VJソフト「motion dive」やウェブ制作ツール「BiND」を開発し、グッドデザイン賞金賞を受賞。ニッポン放送「オールナイトニッポン」ではパーソナリティを務めるなど多彩な活動を展開。現在は生成AI教育や開発環境の構築、生成AIのビジネス活用などに注力している。
■手を動かして学ぶ実践型
講師の実演を見ながら、一緒に作品を制作し、企画書やドキュメント、ツールを実際に完成させます。
＜入門編 制作物の例＞
AI生成イラスト：「オリジナル4コマ漫画」を言葉で伝えるだけで作画
AIリサーチ：興味のあるテーマをAIと一緒に調査
＜ビジネス編 制作物の例＞
インフォグラフィック：プロンプト+プロットで設計した一枚資料
業務用HTMLツール：コード不要、対話だけで完成した業務ツール
■新常識 "音声入力×AI" を習得
音声入力でAIと対話しながら進めます。話すほうが速く、AIへの伝わり方も深くなります。音声入力に慣れると、仕事のテンポが変わります。
製品概要
製品名、価格：「生成AIセミナー 入門編」 980円（税込）
「生成AIセミナー ビジネス編（基本・応用）」 2,980円（税込）
「生成AIセミナー 入門編＋ビジネス編」 3,480円（税込）
製品内容：生成AIセミナー
販売・開催：ソースネクスト株式会社
サポート：テレポート株式会社
製品情報：https://www.sourcenext.com/product/0000014999/
