福島・広野町　ひろの未来館にて坂本龍一氏の「ピアノを自然に還す実験- 2」開始および特設サイト公開について

株式会社セイタロウデザイン

山崎 晴太郎（株式会社セイタロウデザイン代表取締役）は、2023年3月にこの世を去った音楽家/アーティスト・坂本龍一氏の「ピアノを自然に還す実験-2」を広野町（福島県双葉郡）で開始します。

これは、坂本氏が求めた社会彫刻の実践であり、自然と文明の共存に対する実験です。この実験の公開を通じて、坂本氏の知的遺産の共有を試みるとともに、福島の復興・自然との共生・時間と人間との在り方などについて深く考えるきっかけになることを目指します。これに伴い、特設サイトを公開いたしました。今後は広野町や学生との共同プロジェクトやイベント展開を予定しています。ぜひご注目ください。

URL： https://piano-nature2.com

【実験概要】

■名 称 ： ピアノを自然に還す実験-2

■開始日： 2026年3月11日（水）13：00～

■場 所： 広野町文化交流施設ひろの未来館

（〒979-0403 福島県双葉郡広野町大字下浅見川字築地73番地1）

■詳 細： 坂本龍一氏は2014年、ハワイで出会った一台の古いピアノをニューヨークにある自宅の庭に置き、「ピアノを自然に還す実験」を始めました。文明がつくった楽器が、雨風にさらされ朽ちていく微細な変化を毎日観察していたのです。そのピアノは現在も友人宅の庭に移され、実験が続けられています。

東日本大震災から15年となる2026年3月11日。アートディレクター/アーティストの山崎晴太郎がコラボレーターとして「ピアノを自然に還す実験- 2」を始めます。2台目となる本実験は、公開することで社会的・公共的に活用し、未来の文化の発展に寄与することを目指します。

【「ピアノを自然に還す実験- 2」について 山崎晴太郎より】

このプロジェクトは、坂本龍一氏が最後のアルバム「12」の制作に用いたピアノである、1960年代製の STEINWAY&SONS Z114（チッペンデール）を自然の中に置き、それが大自然の一部に戻っていく様子を全世界と共有します。美しく磨き上げられ、平均律で調律されていたピアノは、大自然に還っていくなかで調律から解き放たれ、広野町の自然による唯一無二の調律を獲得し、しかしそれもいずれは消えていくことになります。 それは決して「壊れていく」ことではなく、文明と自然の間で生まれる新しい「美」の生成過程なのではないかと思います。 ピアノが自然に還るまでの膨大な時間に寄り添いながら、人間と自然との関係を再考する。そんな取り組みを広野町の皆さん、そして児童・生徒の皆さんとご一緒出来ればと思っています。

実験運営：株式会社セイタロウデザイン/ 一般社団法人坂本図書 （sakamotocommon）

協力：福島県広野町

【sakamotocommonについて】

「sakamotocommon」（サカモトコモン）とは、坂本龍一が遺したものを共有化する試みです。坂本龍一の知的・物質的遺産のコモン化を目指し、未来のクリエイターのために利活用することを目指します。坂本龍一は、完成した作品よりも、「プロセスが面白い」と常に語っていました。であればこそ、遺されたものは美術館や博物館の奥深くに「収蔵」されるべきものではなく、坂本自身が死してもなお、新たに耕され、更新されていくべきもの、「プロセス」はいつまでも続いていくものだと考えます。「sakamotocommon」は、その「プロセス」を含めみなさんに開放していくことを試みます。

【坂本龍一氏について】

1952年東京生まれ。東京藝術大学大学院修士課程修了。1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。1983年に散開後は『音楽図鑑』、『BEAUTY』、『async』、『12』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。映画音楽では『戦場のメリークリスマス』で英国アカデミー賞作曲賞を、『ラストエンペラー』でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞など多数受賞。『LIFE』、『TIME』などの舞台作品や、2018年 piknic/ソウル、2021年M WOODS/北京、2023年-2024年 M WOODS/成都、2024年-2025年 東京都現代美術館/東京での大規模インスタレーション展など、アート界への越境も積極的に行なった。環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災地の子供たちの音楽活動を支援した。 2023年3月28日逝去。

【山崎晴太郎プロフィール】

株式会社セイタロウデザイン代表、クリエイティブディレクター・アーティスト。「社会はデザインで変えることができる」という信念のもと、省庁・企業と協働しながら多数のプロジェクト推進。主なプロジェクトに、東京2020表彰式、JR西日本、旧奈良監獄利活用基本構想、代官山ASOなど。現代アーティストとしても活動し、日本的「余白」や無常観といった美学を起点に、現代社会における沈黙や残滓、曖昧さの価値を問い直す視覚哲学的な実践を展開。東京、上海、ベルリン、ワシントンD.C. などで大規模個展を開催。ラルカナ・ビエンナーレ(2025)への参加やSXSWへの招待展示など、国際的な舞台で活動。

「ハタゴイン福島広野」のブランドデザインを行なったことをきっかけに、「余白のアートフェア福島広野」のディレクターに就任。被災地の復興や地域再生と文化の接続にも取り組む。TBS「情報7daysニュースキャスター」、日本テレビ「真相報道 バンキシャ！」「シューイチ」などにコメンテーターとして出演中。著書に『余白思考』（日経BP）。

【会社概要】

社名：株式会社セイタロウデザイン

設立：2008 年 10 月 1 日

代表取締役：山崎晴太郎

所在地：東京都目黒区青葉台2-3-1 小杉ビル青葉台2F

事業内容：ブランディング、デザイン事業

URL：https://seitaro-design.com

TEL：03-6417-4874